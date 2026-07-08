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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

تشییع میلیونی پیکر رهبر شهید ایران در نجف+فیلم

تشییع میلیونی پیکر رهبر شهید ایران در نجف+فیلم

پیکر رهبر شهید ایران امروز با حضور میلیون‌ها عراقی در نجف اشرف تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، پیکر رهبر شهید ایران امروز با حضور میلیون‌ها عراقی در نجف اشرف تشییع شد.

تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای رهبر شهید ایران از ساعت ۶:۰۰ صبح امروز در نجف اشرف آغاز شد. میلیون‌ها عراقی در این مراسم تشییع حضور داشتند و برای رهبر شهید ایران سوگواری کردند.

این مراسم با شور و حضور گسترده مردم عراق و برخی از سیاست‌مداران عراقی برگزار شد و چندین ساعت به طول انجامید.

پیکر رهبر شهید ایران، در نهایت ظهر امروز وارد حرم حضرت امیرالمونین شد و بر روی دستان سوگواران خود در این بارگاه ملکوتی تشییع شد و ضریح مطهر امام علی (ع) را طواف کرد.

در ادامه، نماز میت رهبر شهید ایران در حرم امام علی (ع) به امامت آیت‌الله سید محمد تقی حکیم اقامه شد.

کد مطلب 6882479

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