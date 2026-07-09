روایت زنی که آتش اشتیاق حج را به کلمات سپرد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «آتشی که نمی‌میرد؛ روایت زنی تنها در سفر حج» نوشته فرزانه‌سادات فاطمی، تازه‌ترین اثر انتشارات سوره مهر است که به‌تازگی روانه بازار نشر شده است.

«آتشی که نمی‌میرد» سفرنامه‌ای متفاوت از حج است؛ روایتی که به جای پرداختن صرف به مناسک، از زاویه نگاه یک زن، تجربه زیستن در این سفر معنوی را با زبانی روان، صمیمی و بی‌تکلف به تصویر می‌کشد. نویسنده در این اثر، لحظه‌های ناب حضور در مکه و مدینه، گفت‌وگوهای میان زائران، نگرانی‌ها، شوق‌ها و تجربه‌های شخصی خود را روایت کرده و تلاش کرده است تصویری ملموس از حال‌وهوای این سفر ارائه دهد.

از ویژگی‌های این کتاب، توجه به جزئیات و روایت اتفاقات روزمره‌ای است که کمتر در سفرنامه‌های حج به آن پرداخته شده است. همین ویژگی باعث شده «آتشی که نمی‌میرد» علاوه بر علاقه‌مندان به ادبیات سفر، برای افرادی که قصد تشرف به سرزمین وحی را دارند نیز اثری خواندنی و کاربردی باشد و بتواند به‌عنوان کتابچه‌ای راهنما در کنار آنان قرار گیرد.

در بخشی از این کتاب آمده است:

«وارد می‌شویم. فاطمه می‌گوید: من هروقت وارد مسجدالحرام می‌شم بی‌اختیار می‌گم السلام علیک یا علی‌بن‌موسی‌الرضا، گاهی هم می‌گم السلام علیک یا سیدالشهدا. می‌خندیم؛ ما هم گاهی گیج می‌زنیم. فهیمه می‌گوید: باید به خدا سلام کنی. من می‌گویم: باید به رسول‌الله سلام کنیم؛ السلام علیک ایها النبی و رحمةالله و برکاته. فهیمه می‌گوید: این مال مدینه نیست؟»

این گفت‌وگوهای ساده و صمیمی، نمونه‌ای از فضای کتاب است که در آن نویسنده بدون تکلف، تجربه‌های واقعی و احساسات زائران را روایت می‌کند و مخاطب را با خود در مسیر این سفر معنوی همراه می‌سازد.

کتاب «آتشی که نمی‌میرد؛ روایت زنی تنها در سفر حج» نوشته فرزانه‌سادات فاطمی در ۴۰۴ صفحه، قطع رقعی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.