محمد قبادی، نویسنده کتاب تقریظ‌شده «پاسیاد پسر خاک»، در آستانه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره نخستین لحظه اطلاع از تقریظ این کتاب گفت: واقعاً اتفاقی کاملاً غیرمنتظره بود؛ حتی هیچ‌وقت به آن فکر هم نمی‌کردم. یک روز صبح زود، مثل همیشه اول وقت به دفتر کارم رفته بودم که مدیر انتشارات سوره با من تماس گرفت و گفت اگر فرصت دارم، با هم به مؤسسه انقلاب اسلامی برویم. پرسیدم همراهی من موضوعیت دارد. گفت بله درباره یکی از کتاب‌های شماست. ابتدا گمانم به کتاب «خلبان صدیق» و بعد هم به مجموعه پژوهشی شخصیت‌های مانا رفت. به هر تقدیر پذیرفتم.

وی ادامه داد: در مسیر، مدیر انتشارات سوره برایم توضیح داد که رهبر انقلاب کتاب «پاسیاد پسر خاک» را مطالعه کرده‌اند و بر آن تقریظ نوشته‌اند. همان لحظه انگار همه‌چیز برایم متوقف شد. اصلاً انتظار چنین اتفاق مبارکی را نداشتم و حتی یک‌بار هم از ذهنم نگذشته بود که این کتاب مورد توجه ایشان قرار بگیرد.

قبادی افزود: البته عادت داشتم هر کتابی که از من منتشر می‌شد، یک نسخه امضا کنم و از طریق دوستان حوزه هنری برای ایشان بفرستم، اما هیچ‌وقت تصور نمی‌کردم این کتاب را خوانده باشند؛ چه برسد به اینکه بر آن تقریظ بنویسند.

وی با اشاره به زمان انتشار تقریظ گفت: در مؤسسه فقط خبر دادند که رهبر انقلاب کتاب را خوانده‌اند و گفتند متن تقریظ تا روز رونمایی محرمانه خواهد ماند. من تا مراسم رونمایی در مسجد جامع قزوین هیچ اطلاعی از محتوای تقریظ نداشتم و تازه آنجا، وقتی متن خوانده شد، فهمیدم که ایشان با نگاهی محبت‌آمیزی از کتاب یاد کرده‌اند.

این نویسنده ادامه داد: همان‌جا متوجه شدم که رهبر انقلاب ۱۶ سال پیش، یعنی همان ماه‌های نخست انتشار کتاب در سال ۱۳۸۸، آن را مطالعه کرده، تقریظ نوشته و امضا کرده‌اند؛ اما خبرش ۱۶ سال بعد به من رسید. با این حال، هنوز هم آن را یک چشم‌روشنی بزرگ، یک لطف الهی و یک تشویق پدرانه می‌دانم.

قبادی درباره دیدارهای خود با رهبر شهید انقلاب نیز گفت: یکی از حسرت‌های زندگی من همین است که هیچ‌گاه دیدار خصوصی و گفت‌وگوی مستقیمی با ایشان نداشتم. البته در برخی دیدارهای عمومی توفیق حضور پیدا کرده بودم، اما تنها جلسه‌ای که قرار بود در جمعی محدود خدمت ایشان باشیم، به سالگرد تأسیس دفتر ادبیات انقلاب اسلامی مربوط می‌شد. قرار بود هر یک از نویسندگان چند دقیقه صحبت کنند، اما به دلیل طولانی شدن صحبت یکی از حاضران، فرصت به دیگران نرسید و من هم نتوانستم سخنی با ایشان بگویم.

وی افزود: پس از انتشار تقریظ، از دوستان مؤسسه انقلاب اسلامی خواستم اگر امکانش فراهم شد، دیداری با رهبر انقلاب داشته باشم تا هم بابت این لطف بزرگ از ایشان تشکر کنم و هم برای ادامه مسیر پژوهش و نویسندگی از رهنمودهایشان بهره بگیرم؛ اما متأسفانه شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه و محدودیت‌هایی که ایجاد شد، باعث شد این دیدار هرگز محقق نشود و این حسرت برای همیشه با من بماند.

نویسنده «پاسیاد پسر خاک» در پایان، درباره مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: خودم را در جایگاهی نمی‌بینم که بخواهم مردم را دعوت کنم. همه کسانی که به ایشان، به انقلاب اسلامی و به ایران علاقه دارند، حضور در این مراسم را وظیفه اخلاقی، دینی و اجتماعی خود می‌دانند. این مراسم فقط تشییع پیکر یک شخصیت نیست؛ بزرگداشت مردی است که اندیشه، نگاه و رهنمودهایش همچنان زنده و راهگشای مسیر انقلاب اسلامی است.

وی تأکید کرد: امیدوارم این بزرگداشت، با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود تا جهانیان ببینند ملت ایران در پاسداشت رهبر شهید خود و در دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و هویتی ایران، استوار و متحد ایستاده است.