خداحافظی با رهبر شهید، ادای احترام به یک شخصیت بزرگ جهانی است

مهناز فتاحی، نویسنده کتاب تقریظ‌شده «فرنگیس»، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره نخستین لحظه‌ای که از تقریظ رهبر شهید انقلاب بر کتابش مطلع شد، گفت: کتاب «فرنگیس» منتشر شده بود و در جایزه کتاب سال دفاع مقدس هم به‌عنوان اثر برگزیده در بخش خاطره و مستندنگاری انتخاب شده بود. بعد از آن خبرنگاران برای مصاحبه با من تماس می‌گرفتند، اما از یک مقطعی احساس کردم توجه به کتاب بیشتر از قبل شده است. با خودم فکر می‌کردم حتماً اتفاق خوبی غیر از برگزیده شدن کتاب برای آن افتاده است.

وی افزود: بعد از مدتی به من اطلاع دادند که رهبر انقلاب بر کتاب تقریظ نوشته‌اند و از من دعوت کردند برای مراسم رونمایی از تقریظ به تهران بروم. موضوع را به خانم فرنگیس حیدرپور هم اطلاع دادم. خیلی خوشحال شد. به او گفتم ظاهراً حضرت آقا کتاب را خوانده‌اند و یادداشتی بر آن نوشته‌اند. پرسید چه نوشته‌اند؟ گفتم نمی‌دانم؛ باید در مراسم رونمایی شرکت کنیم تا متن تقریظ را ببینیم.

فتاحی ادامه داد: بعد از مراسم رونمایی تازه فهمیدیم که قرار است به دیدار حضرت آقا هم برویم. جلسه‌ای صمیمی بود و نویسندگانی که آثارشان تقریظ شده بود، حضور داشتند. خانم فرنگیس در آن دیدار خیلی خوشحال بود و مدام به زبان کردی صحبت می‌کرد. حضرت آقا به من فرمودند: «کارتان خیلی عالی بود؛ خیلی کار خوبی کردید که این کتاب را نوشتید.» بعد هم رو به خانم فرنگیس گفتند: «شما هم کار خوبی کردید که خاطراتتان را تعریف کردید.» من هم از ایشان به خاطر توجهی که به کتاب داشتند تشکر کردم و گفتم شما رهبری کتاب‌خوان‌ هستید و همین توجه، جای قدردانی دارد.

نویسنده «فرنگیس» درباره یکی دیگر از دیدارهایش با رهبر انقلاب گفت: بعد از اینکه کتابم به‌عنوان کتاب سال دفاع مقدس انتخاب شد، همراه تعدادی از نویسندگان به دیدار حضرت آقا رفتیم. آن جلسه بسیار صمیمی بود و حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر حضور داشتند. وقتی مرا معرفی کردند، گفتند خانم فتاحی نویسنده کتاب «فرنگیس» است. حضرت آقا بلافاصله فرمودند: «همان بانویی که تندیسش در پارک شیرین کرمانشاه نصب شده است؟» گفتم: «بله.»

وی افزود: در همان دیدار به حضرت آقا گفتم امیدوارم کتاب مورد توجهتان قرار بگیرد و بر آن تقریظ بنویسید. ایشان هم فرمودند: «هر کتابی که روی من اثر بگذارد و کتاب خوبی باشد، حتماً برایش تقریظ می‌نویسم.» من هم با لبخند گفتم مطمئنم کتابم کتاب خوبی است و امیدوارم این اتفاق برای آن بیفتد.

فتاحی در پایان با دعوت از مردم برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: رهبر ما مرد بزرگی بود؛ شخصیتی جهانی، الهی، فرهیخته و بزرگ. خداحافظی با چنین شخصیتی، احترام و حرمت فراوانی می‌طلبد. ایشان، چه در دوران حیات و چه امروز که از میان ما رفته‌اند، برای همه ما درس‌های بزرگ و ارزشمندی به یادگار گذاشته‌اند.