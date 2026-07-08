دستگیری عامل ایجاد حریق در مراتع شهرستان سپیدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جمشیدی گفت: در مورخ ۱۵ تیر ماه در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر مشاهده دود و آتش در مراتع ابنو سریعا نیروهای واکنش سریع اداره به محل عزیمت و فراخوان جهت حضور گروه های مردمی و تشکل ها و همیاران طبیعت جهت مشارکت و همکاری در عملیات مدیریت حریق صادر گردید.

وی افزود: با توجه به مشارکت آحاد مردم در عملیات ،آتش در کوتاه ترین زمان ممکن کنترل و مهار شد پس از اطمینان خاطر از پایان کامل حریق ، مشخص شدن محل شروع آتش و همچنین شناسایی و دستگیری متهم یا متهمین در دستور کار قرار گرفت.

جمشیدی گفت: پس از یافتن مبدا و محل شروع حریق در حوزه منابع طبیعی مشخص گردید که این حریق در اثر سهل انگاری یکی از باغداران به طبیعت تحمیل شده بود که قصد داشته حیوانات موذی و علف های هرز داخل باغ را توسط آتش از بین ببرد که منجر به سرایت حریق به مرتع شده است .

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سپیدان در ادامه با اشاره به اخذ دستور قضایی از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مبنی بر دستگیری و بازداشت متهم گفت: پس از دستگیری متهم توسط ضابطین قضایی نیروی انتظامی و بازداشت متهم، پرونده تخلف ازسوی اداره شهرستان تنظیم و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل گردیده است.