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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۵

دستور فوری دادستان شیراز برای دستگیری آتش‌افروز کوهستان

دستور فوری دادستان شیراز برای دستگیری آتش‌افروز کوهستان

شیراز-دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از صدور دستور فوری برای شناسایی و دستگیری آتش‌افروزی عمدی در دامنه یکی از کوه‌های شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران میرحاجی از صدور دستور فوری برای شناسایی و دستگیری آتش‌افروزی عمدی در دامنه یکی از کوه‌های شیراز خبر داد و با اشاره به اقدامات پیشگیرانه صورت‌گرفته از ابتدای امسال با همکاری سازمان‌های متولی در حوزه آتش‌سوزی‌، اظهار داشت: توان و ظرفیت نیروی انسانی این سازمان‌ها برای بازدارندگی و مقابله کامل با چنین حوادثی محدود بوده و این امر نیازمند همکاری و مشارکت جدی مردم است.

وی، انتشار همین کلیپ را نشانه‌ای از احساس مسئولیت شهروندان در صیانت از منابع طبیعی و نمودی از کارکرد مثبت شبکه‌های اجتماعی خواند.

دادستان شیراز در پایان افزود: زمینه دریافت گزارش‌ها و اطلاعات مردمی در سامانه اینترنتی به نشانی u29.ir و همچنین سامانه پیامکی ۱۰۰۰۴۹۶ فراهم شده است.

کد مطلب 6879649

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