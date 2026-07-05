به گزارش خبرگزاری مهر، کامران میرحاجی از صدور دستور فوری برای شناسایی و دستگیری آتشافروزی عمدی در دامنه یکی از کوههای شیراز خبر داد و با اشاره به اقدامات پیشگیرانه صورتگرفته از ابتدای امسال با همکاری سازمانهای متولی در حوزه آتشسوزی، اظهار داشت: توان و ظرفیت نیروی انسانی این سازمانها برای بازدارندگی و مقابله کامل با چنین حوادثی محدود بوده و این امر نیازمند همکاری و مشارکت جدی مردم است.
وی، انتشار همین کلیپ را نشانهای از احساس مسئولیت شهروندان در صیانت از منابع طبیعی و نمودی از کارکرد مثبت شبکههای اجتماعی خواند.
دادستان شیراز در پایان افزود: زمینه دریافت گزارشها و اطلاعات مردمی در سامانه اینترنتی به نشانی u29.ir و همچنین سامانه پیامکی ۱۰۰۰۴۹۶ فراهم شده است.
نظر شما