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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

دستگیری عاملین آتش سوزی مراتع جره بالاده کازرون و کهمره سرخی شیراز

دستگیری عاملین آتش سوزی مراتع جره بالاده کازرون و کهمره سرخی شیراز

شیراز- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس از دستگیری عاملین آتش سوزی مراتع جره بالاده کازرون و کهمره سرخی شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام منتصری گفت: پس از شروع حریق و گسترش آن اقدامات اولیه برای شناسایی مبدا و نقطه آغاز حریق بعمل آمد و مامورین منابع طبیعی با مشخص نمودن منشأ حریق تحقیقات محلی را آغاز و ضمن شناسایی دو نفر از اهالی که بر روی اراضی زراعی که باهم شراکت داشته و اقدام به برپایی حریق برای ازبین بردن پسماند گیاهی حاصل از برداشت محصول نموده بودند ،نسبت به طرح شکایت از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کازرون علیه این دو مظنون اقدام و خواستار اعمال قانون نسبت به مرتکب و یا مرتکبین آتش‌سوزی در حوزه منابع طبیعی شدند و متعاقب آن با دستور قاضی پرونده در مسیر تحقیقات و رسیدگی قضایی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با دستور قاضی و صدور حکم جلب ،دو نفر مظنون به ایجاد حریق توسط ضابطین قضایی نیروی انتظامی دستگیر و در همان دقایق آغازین بازجویی به ایجاد حریق در مزرعه در بامداد روز ۳۱ خردادماه اعتراف کردند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در پایان با اشاره به اینکه پس از تکمیل تحقیقات محلی و اعتراف متهمین به بزه انتسابی هر دو نفر با دستور مقام قضایی راهی زندان شهرستان کازرون شده اند افزود: زندان و پرداخت جریمه‌های سنگین حاصل تخریب و تجاوز به طبیعت است و این اداره کل بر سر انفال با هیچکس تعارفی نداشته و با جدیت هرچه تمام به دنبال برخورد قاطع با متخلفان و متصرفان و عوامل تخریب و آتشسوزی در منابع طبیعی هستیم .

کد مطلب 6875228

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