به گزارش خبرنگار مهر، زونگ پی‌وو سفیر چین در ایران در جمع خبرنگاران، در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد همکاری ناتو با آمریکا، افزود:چین با استفاده از زور مخالفت می‌کند و تهدیدها هیچ کمکی به تنش زدایی نمی‌کند.

وی در مورد حمایت لجستیکی آمریکا از متحدینش، گفت: ما همواره خواستار حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک هستیم و با زور و استفاده از آن مخالفیم.

وی با اشاره به نقض آتش بس توسط آمریکا ادامه داد: روند گفتگو و مذاکره باید حفظ شود و هموار فکر می‌کنم که از طریق زور و یا استفاده از آن نمی‌توان مسائل سیاسی را حل و فصل کرد و همه طرفها باید به مذاکره اهمیت دهند و فرآیندی برای حل و فصل صلح آمیز تعریف کنیم.

وی در مورد ورود ذخایر راهبردی چین به بازار پس از سفر ترامپ به ترکیه گفت: همکاری‌ها عالی اقتصادی و تجاری دو کشور تحت تأثیر طرف ثالث قرار نمی‌گیرد.

وی در خصوص دیدگاه چین نسبت به وضعیت فعلی تنگه هرمز و آینده اداره تنگه هرمز توسط ایران و عمان، گفت: به باور چین تنگه هرمز یک آبراهه مهم برای دریانوردی بین‌المللی است و پکن از بازگشت وضعیت تنگه هرمز به شرایط عادی حمایت می‌کند.

سفیر چین تصریح کرد: البته ایران به عنوان کشور ساحلی تنگه هرمز، حقوق مشروع خود را دارد و ضرورت دارد جامعه بین‌المللی نیز به این حقوق مشروع احترام بگذارد.