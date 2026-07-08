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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴

سفیر چین: جامعه بین‌الملل به حقوق ایران در تنگه هرمز احترام بگذارد

سفیر چین: جامعه بین‌الملل به حقوق ایران در تنگه هرمز احترام بگذارد

سفیر چین در ایران گفت: ایران به عنوان کشور ساحلی تنگه هرمز، حقوق مشروع خود را دارد و ضرورت دارد جامعه بین‌المللی نیز به این حقوق مشروع احترام بگذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، زونگ پی‌وو سفیر چین در ایران در جمع خبرنگاران، در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد همکاری ناتو با آمریکا، افزود:چین با استفاده از زور مخالفت می‌کند و تهدیدها هیچ کمکی به تنش زدایی نمی‌کند.

وی در مورد حمایت لجستیکی آمریکا از متحدینش، گفت: ما همواره خواستار حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک هستیم و با زور و استفاده از آن مخالفیم.

وی با اشاره به نقض آتش بس توسط آمریکا ادامه داد: روند گفتگو و مذاکره باید حفظ شود و هموار فکر می‌کنم که از طریق زور و یا استفاده از آن نمی‌توان مسائل سیاسی را حل و فصل کرد و همه طرفها باید به مذاکره اهمیت دهند و فرآیندی برای حل و فصل صلح آمیز تعریف کنیم.

وی در مورد ورود ذخایر راهبردی چین به بازار پس از سفر ترامپ به ترکیه گفت: همکاری‌ها عالی اقتصادی و تجاری دو کشور تحت تأثیر طرف ثالث قرار نمی‌گیرد.

وی در خصوص دیدگاه چین نسبت به وضعیت فعلی تنگه هرمز و آینده اداره تنگه هرمز توسط ایران و عمان، گفت: به باور چین تنگه هرمز یک آبراهه مهم برای دریانوردی بین‌المللی است و پکن از بازگشت وضعیت تنگه هرمز به شرایط عادی حمایت می‌کند.

سفیر چین تصریح کرد: البته ایران به عنوان کشور ساحلی تنگه هرمز، حقوق مشروع خود را دارد و ضرورت دارد جامعه بین‌المللی نیز به این حقوق مشروع احترام بگذارد.

کد مطلب 6882673
نفیسه عبدالهی

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