استارمر: باز ماندن تنگه هرمز به معنای کاهش فشار اقتصادی بر مردم ما است

به گزارش خبرگزاری مهر، کر استارمر، نخست‌ وزیر انگلیس که برای شرکت در سی‌ و ششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا حضور داشت، در گفتگو با شبکه اسکای نیوز ادعا کرد: ناتو از این اجلاس قدرتمندتر و متحدتر خارج شد.

نخست‌ وزیر انگلیس بدون محکوم کردن تنش آفرینی دوباره نظامیان تروریست آمریکایی در تجاوز غیرقانونی به خاک ایران و نقض بندهای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، گفت: بسیاری از مردم در کشور ما خواهان تداوم آتش‌بس، ثبات منطقه و باز ماندن تنگه هرمز هستند. این امر به معنای کاهش فشار بر اقتصاد و همچنین کاهش فشار بر قیمت‌های انرژی خواهد بود.

کر استارمر، با اشاره به سخنان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه این اجلاس در فضایی سازنده برگزار شد، ادعا کرد: ناتو از این اجلاس قدرتمندتر خارج شد. اجلاس خوبی بود. ما می‌خواستیم اتحاد خود را حفظ کنیم و در این کار موفق شدیم. در شرایطی که تنش‌ها در اوکراین و ایران همچنان ادامه دارد، برخورداری از چنین انسجام و وحدتی بسیار مهم است.