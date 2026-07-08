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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

استارمر: باز ماندن تنگه هرمز به معنای کاهش فشار اقتصادی بر مردم ما است

استارمر: باز ماندن تنگه هرمز به معنای کاهش فشار اقتصادی بر مردم ما است

نخست‌ وزیر انگلیس بدون محکوم کردن تنش آفرینی دوباره نظامیان تروریست آمریکایی در تجاوز غیرقانونی به خاک ایران، گفت: باز ماندن تنگه هرمز به معنای کاهش فشار اقتصادی بر مردم ما است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کر استارمر، نخست‌ وزیر انگلیس که برای شرکت در سی‌ و ششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا حضور داشت، در گفتگو با شبکه اسکای نیوز ادعا کرد: ناتو از این اجلاس قدرتمندتر و متحدتر خارج شد.

نخست‌ وزیر انگلیس بدون محکوم کردن تنش آفرینی دوباره نظامیان تروریست آمریکایی در تجاوز غیرقانونی به خاک ایران و نقض بندهای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، گفت: بسیاری از مردم در کشور ما خواهان تداوم آتش‌بس، ثبات منطقه و باز ماندن تنگه هرمز هستند. این امر به معنای کاهش فشار بر اقتصاد و همچنین کاهش فشار بر قیمت‌های انرژی خواهد بود.

کر استارمر، با اشاره به سخنان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه این اجلاس در فضایی سازنده برگزار شد، ادعا کرد: ناتو از این اجلاس قدرتمندتر خارج شد. اجلاس خوبی بود. ما می‌خواستیم اتحاد خود را حفظ کنیم و در این کار موفق شدیم. در شرایطی که تنش‌ها در اوکراین و ایران همچنان ادامه دارد، برخورداری از چنین انسجام و وحدتی بسیار مهم است.

کد مطلب 6882775

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