علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال مسدود شده و این محور به صورت یک‌طرفه در مسیر شمال به جنوب برقرار است.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، محدوده مرزن‌آباد تا مجلار، به صورت نیمه‌سنگین تا سنگین جریان دارد.

صادقی ادامه داد: همچنین در محور هراز، محدوده باجان تا سه‌راهی چلاو، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران خاطرنشان کرد: تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان مازندران عادی و روان است.