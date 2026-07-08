علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال مسدود شده و این محور به صورت یکطرفه در مسیر شمال به جنوب برقرار است.
وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، محدوده مرزنآباد تا مجلار، به صورت نیمهسنگین تا سنگین جریان دارد.
صادقی ادامه داد: همچنین در محور هراز، محدوده باجان تا سهراهی چلاو، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران خاطرنشان کرد: تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان مازندران عادی و روان است.
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