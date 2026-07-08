  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۸

جاده چالوس برای تخلیه بار ترافیکی یک‌طرفه شد

جاده چالوس برای تخلیه بار ترافیکی یک‌طرفه شد

چالوس - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از انسداد مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال برای تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال مسدود شده و این محور به صورت یک‌طرفه در مسیر شمال به جنوب برقرار است.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، محدوده مرزن‌آباد تا مجلار، به صورت نیمه‌سنگین تا سنگین جریان دارد.

صادقی ادامه داد: همچنین در محور هراز، محدوده باجان تا سه‌راهی چلاو، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران خاطرنشان کرد: تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان مازندران عادی و روان است.

کد مطلب 6882679

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها