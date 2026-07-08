بقائی: آمریکا ساختار توافق را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی و در واکنش به اقدامات و ادعاهای آمریکا نوشت: وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَی سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ (انفال، ۵۸). یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا از همان گام نخست، نه بر پایهٔ اعتماد، بلکه بر مبنای سازوکار روشن «تعهد در برابر تعهد» تنظیم شد؛ چراکه هیچ نشانهای از حسننیت در رفتار طرف مقابل وجود نداشت.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اکنون ایالات متحده، علیرغم تصریح بند پنجم این تفاهمنامه — که بر عهدهداری جمهوری اسلامی ایران در تعیین ترتیبات عبور و مرور ایمن کشتیها از تنگهٔ هرمز تأکید دارد — این بند را به چالش کشیده و عملاً با اقدامات یکجانبهٔ خود و نیز حملات تجاوزکارانه علیه ایران، ساختار توافق را نقض کرده است.
بقائی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران، صیانت از منافع ملی و اعمال حاکمیت خویش را با قاطعیت دنبال خواهد کرد.
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