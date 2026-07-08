ملونی: به امکان ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا امیدوارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در نشست خبری پس از سی و ششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در کاخ ریاست جمهوری بش‌تپه در ترکیه در خصوص ایران گفت که در ساعات اخیر اخبار نگران‌کننده‌ای دریافت کرده است.

نخست وزیر ایتالیا در پاسخ به پرسشی درباره تنش‌ آفرینی اخیر آمریکا در منطقه با تجاوز به خاک ایران و نقض تفاهم نامه تهران- واشنگتن اعلام کرد: من نسبت به تحولات ایران عمیقاً نگران هستم و نمی‌توان احتمال سرایت این بحران به دیگر نقاط این منطقه حساس را منتفی دانست.

جورجیا ملونی سپس افزود: برای جلوگیری از چنین سناریویی تلاش می‌کنیم. هنوز امید خود را نسبت به امکان ازسرگیری مذاکرات درباره ایران از دست نداده‌ام. معتقدم که گزینه نظامی تاکنون نتایج ملموس و پایداری به همراه نداشته است. به نظر من باید همچنان بر مسیر مذاکره اصرار ورزید و ایتالیا نیز به سهم خود در این راستا به تلاش‌هایش ادامه خواهد داد.

ملونی همچنین اعلام کرد که ناتو از چالش‌های پیش روی خود آگاه است و اراده دارد توانمندی‌های خود را تقویت کند.

ستاد فرماندهی نیروهای تروریستی آمریکایی در منطقه موسوم به سنتکام پیشتر در بیانیه ای ادعا کرد: نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا در ۷ ژوئیه دور جدیدی از حملات تهاجمی علیه ایران را تکمیل کردند و در پاسخ فوری به تازه‌ترین حملات ایران علیه کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز (!)، با استفاده از مهمات هدایت‌ شونده دقیق، بیش از ۸۰ هدف را مورد اصابت قرار دادند!