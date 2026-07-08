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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸

اعمال محدودیت‌های ترافیکی در اطراف حرم مطهر رضوی از امشب

اعمال محدودیت‌های ترافیکی در اطراف حرم مطهر رضوی از امشب

مشهد- از امشب محدودیت‌های ترافیکی در معابر منتهی به حرم مطهر رضوی اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام پلیس راهور مشهد هیچ‌گونه محدودیت یا ممنوعیت تردد در ورودی‌های شهر مشهد اعمال نمی‌شود، اما از امشب محدودیت‌های ترافیکی در معابر منتهی به حرم مطهر رضوی اجرا خواهد شد.

بر این اساس، محدودیت تردد در محورهای منتهی به حرم از جمله خیابان امام رضا، میدان فردوسی، خیابان شهید قرنی، خیابان فدائیان اسلام، بلوار جمهوری، بلوار مصلی، بلوار طبرسی، میدان گنبد، چهارراه خسروی، چهارراه شهدا و برخی معابر اطراف میدان بسیج اعمال می‌شود.

همچنین تردد و توقف وسایل نقلیه در برخی از این مسیرها از امشب ممنوع بوده و اجرای کامل محدودیت‌ها تا ساعت ۵ صبح انجام خواهد شد.

کد مطلب 6882815

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