به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اجرای عملیات عمرانی، شهرداری مشهد از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محدوده میدان امام حسن (ع) خبر داد، بر این اساس، از صبح امروز (شنبه ۳ مرداد) و همچنین از امشب، چند مسیر و دوربرگردان در این محدوده مسدود شده و مسیرهای جایگزین برای تردد شهروندان در نظر گرفته شده است.
سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل شهرداری مشهد اعلام کرد بهدلیل اجرای عملیات عمرانی، محدودیتهای ترافیکی در محدوده میدان امام حسن (ع) اعمال شده است.
بر این اساس، دوربرگردان ضلع غربی میدان امام حسن (ع) به سمت بلوار دانشجو از ساعت ۱۰ صبح امروز (شنبه ۳ مرداد) مسدود شده و رانندگان میتوانند از دوربرگردان شهید ستاری بهعنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.
همچنین دوربرگردان بزرگراه امام علی (ع) در میدان امام حسن (ع)، از سمت پل شهید ستاری به طرف بلوار شهید رفیعی نیز از ساعت ۱۰ صبح امروز مسدود شده است. برای این مسیر، دوربرگردان میدان امام علی (ع) بهعنوان مسیر جایگزین معرفی شده است.
شهرداری مشهد همچنین اعلام کرد مسیر مستقیم بزرگراه امام علی (ع) از میدان امام حسن (ع) به سمت میدان نمایشگاه از امشب (شنبه ۳ مرداد) مسدود میشود و رانندگان باید از مسیر انحرافی راستگرد استفاده کنند.
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