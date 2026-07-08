پزشکیان: حمایت شما از ملت ایران در حافظه تاریخی ما ثبت خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی خطاب به رئیسجمهور تاجیکستان، نوشت: برادر ارجمند جناب آقای امامعلی رحمان، از حضور جنابعالی در مراسم وداع با امام مجاهد شهیدمان و ابراز همدردی صمیمانه با ملت ایران سپاسگزارم.
رئیس جمهور افزود: اقدام ارزشمند جنابعالی در حمایت از ملت ایران در حافظه تاریخی روابط دو کشور ماندگار خواهد شد.
پزشکیان تاکید کرد: بیتردید تأکیدات رهبر شهید بر جایگاه ویژه کشورهای فارسیزبان و همسایگان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، همراه با اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی، سرمایهای ارزشمند و بستری مناسب برای ارتقای بیش از پیش روابط برادرانه ایران و تاجیکستان در تمامی عرصهها میباشد.
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