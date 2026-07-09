به گزارش خبرنگار مهر، در روز تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، گویی زمین لرزید و آسمان شاهد یکی از عظیمترین تجلیهای پیوند میان ملت و رهبر بود. میلیونها انسان، از هر طیف، سن و مکانی، چون رودخانهای خروشان سرازیر شدند تا در آخرین بدرقه باشکوه، به مقام پیشوایی و ایثار ایشان ادای احترام کنند. این حجم از حضور در عراق و نجف و کربلا نیز اگر بیشتر نبود، کمتر هم نبود.
این حضور پرشمار، تنها یک مراسم تشییع نبود؛ بلکه تابلویی زنده از وفاداری و عشقی بود که در قلبهای مردم ریشه دوانده است. چشمهای اشکبار و دستهای بلندشدهای که برای آخرین بار نام ایشان را فریاد میزدند، گواهی میداد پیوندی که با ایمان و تلاش گره خورده است، حتی با مرگ نیز گسستنی نیست. خیابانها زیر پای جمعیت غرق در سیاهی و اندوه شدند اما در عین حال، شکوه این حضور، پیام استوار ماندگی راه و هدفی بود که رهبر شهید تا آخرین لحظات زندگی برای آن تلاش کرد.
در کنار این حجم عظیم از حضور انسانی، هنر گرافیک و طراحی بصری، نقش «راوی» را ایفا کرد. هنرمندان به ویژه گرافیستها با درک حساسیت و عظمت این رخداد، ابزارهایشان را به خدمت این سوگ ملی درآوردند تا احساسات جاری را به تصویر بکشند.
هنرمندان طراح با استفاده از رنگهای نمادین (سیاه، سفید و سبز) و ترکیباتی از تصاویر رهبر شهید و نمادهای ملی - مذهبی، پوسترهایی طراحی کردند که در تمامی نقاط شهر نصب یا در دستان مردم دیده شدند. این آثار، فضای شهر را به یک گالری باز از غم و احترام تبدیل کرد.
همچنین، طراحی لوگوها و تایپوگرافیهای خاص برای شعارهای مراسم، به گونهای بود که هم حس اندوه را منتقل میکرد و هم صلابت و اقتدار. استفاده از خطوط نستعلیق و تبدیل آنها به فرمهای بصری مدرن، پیوندی میان سنت و امروز خلق کرد.
از جمله مهمترین این آثار میتوان به پرچم قرمز خونخواهی رهبر شهید اشاره کرد که واژه «یالثارات الحسین» و «یالثارات الخامنهای» روی آنها را مسعود نجابتی طراحی کرده بود. مشت گرهکرده رهبری نیز که به نمادی جهانی تبدیل شده، توسط سیدمحمدرضا میری طراحی شده است.
ماشین حمل پیکرهای شهدای خانواده رهبر شهید که کاری هنری محسوب میشود نیز توسط خانه طراحان انقلاب اسلامی طراحی و ساخته شده است و طراحی جلوی ماشین که با «یالثارات الحسین» منقش شده بود نیز توسط محمد روحالامین در یک شب طراحی و اجرا شد.
از همه اینها گذشته، در فضای مجازی، گرافیستها با طراحیهایشان، فضایی متفاوت را رقم زدند و سعی کردند غم این فقدان در فضای دیجیتال نیز به شکلی هنرمندانه جاری شود.
بسیاری از طرحهای مربوط به دستبندها، پرچمهای کوچک و لباسهای متحدالشکل شرکتکنندگان در مراسم توسط متخصصان گرافیک طراحی شده بود تا یکدستی و نظم بصری در میان جمعیت ایجاد شود.
به طور کلی، هنرمندان طراح گرافیک با تبدیل «اندوه» به «تصویر» توانستند عمق فاجعه و در عین حال شکوه این بدرقه را به کسانی که در لحظه حضور نداشتند، نیز منتقل کنند و تاریخ این روز را در قالب تصاویری ماندگار ثبت کردند که سالها به عنوان سند بصری پیوند ملت و رهبر باقی خواهد ماند.
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