  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

عشق و علاقه زائران حرم رضوی به آقای شهید ایران

عشق و علاقه زائران حرم رضوی به آقای شهید ایران

مشهد- زائران حرم رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر از عشق به آقای شهید ایران می‌گویند.

دریافت 16 MB
کد مطلب 6883236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها