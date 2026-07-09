https://mehrnews.com/x3cwQd ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱ کد مطلب 6883236 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱ عشق و علاقه زائران حرم رضوی به آقای شهید ایران مشهد- زائران حرم رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر از عشق به آقای شهید ایران میگویند. دریافت 16 MB کد مطلب 6883236 کپی شد مطالب مرتبط چشمهای خیره به راه؛ مشهد در انتظار تشییع رهبر شهید از پشت جادهها تا آغوش مشهد؛روایت جاماندگان از قافله وداع با رهبر شهید قدردانی مردم ایران از رهبر شهید؛ روایتی از یک بدرقه ماندگار آمادهباش کانون اتومبیلرانی در خدمت رسانی به زائران تشییع نمادین و عزاداری مردم گچساران در مراسم وداع با امام شهید اقامه نماز ظهر در گرمای مشهد؛ کمتر از دو ساعت تا آغاز تشییع رهبر شهید طوفانی از عشق در گذرگاه سوگ؛ وقتی هنر غم ملت را به تصویر میکشد آخوند قزل: تفرقه بزرگترین سلاح دشمن علیه مسلمانان است تأمین ۳ هزار تن آرد برای پخت نان میلیونها زائرِ «رهبر شهید» برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران رهبر شهید
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