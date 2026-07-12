  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

اثر محمد روح‌الامین بر «روی‌پوش» جایگاه ابدی رهبر شهید جلوه‌گر شد

اثر محمد روح‌الامین بر «روی‌پوش» جایگاه ابدی رهبر شهید جلوه‌گر شد

هنرمند طراح گرافیک، «روی‌پوش» جایگاه ابدی رهبر شهید انقلاب را طراحی کرده‌است.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مردم از جای جای ایران به حرم مطهر رضوی می‌روند تا علاوه بر زیارت علی بن موسی الرضا علیه السلام، به رواق دارالذکر بروند و مزار رهبر شهید و خانواده معظم‌شان را نیز زیارت کنند. مزارها خیلی ساده با سنگ مرمر دیده می‌شوند اما بر مزار رهبر شهید انقلاب، «روی‌پوش»ی قرار داده شده که روی آن، «رهبر شهید»، «صلی الله علیک یا اباالفضل» و نام ایشان «شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای» با خطی خوش نوشته شده است. این نوشتار در قالب هنر گرافیکی تایپوگرافی توسط محمد روح‌الامین نوشته شده است.

محمد روح‌الامین یکی از شناخته‌شده‌ترین طراحان گرافیک و نامواره (لوگو) در صنعت سینمای ایران است که به دلیل تخصص در طراحی تیتراژ و پوسترهای فیلم‌های سینمایی شهرت دارد.

او به‌ویژه در آثار دینی و مذهبی، رویکردی را پیش گرفته که ترکیبی از «شکوه بصری» و «سادگی مدرن» است. حس حماسی و معنوی، مینی‌مالیسم و تمرکز بر قدرت کلمه، استفاده از کنتراست شدید و پیوند سنت و مدرنیته از جمله ویژگی‌های آثار اوست.

روح‌الامین در این آثار تلاش می‌کند تا میان سنت‌های خوشنویسی ایرانی و استانداردهای گرافیکی روز دنیا پل بزند. او در کارهای جدیدش برای رهبر شهید، از حروف به عنوان عناصر نمادین استفاده می‌کند. به این معنا که فرم حروف چنان طراحی می‌شود که خودِ آن فرم، حسی از موضوع را منتقل کند.

او حروف را بازطراحی می‌کند تا با فضای دیجیتال و پوسترهای مدرن همخوانی داشته باشند اما ریشه‌های خطوط اسلامی ایرانی را در آنها حفظ می‌کند تا مخاطب احساس غریبگی نکند.

کد مطلب 6885833
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها