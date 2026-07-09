به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در پی حملات جدید آمریکا و نقض آتش‌بس و تفاهم‌نامه اسلام آباد درباره این تجاوز و نیز شهادت هشت تن از نیروهای ارتش ایران به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت نامه‌ای ارسال کرد.

سفیر ایران در سازمان ملل در نامه خود به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل و نیز رئیس شورای امنیت گفت: ایالات متحده بار دیگر، با نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و تعهدات بین‌المللی خود، حملات نظامی گسترده‌ای را علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و همچنان ادامه می‌دهد و تاسیساتی را در جنوب ایران، به ویژه در بوشهر و همچنین چندین جزیره ایرانی در خلیج فارس هدف قرار داده است.

ایروانی تصریح کرد: این اقدامات تجاوزکارانه مجدد، نقض آشکار دیگری از بند (۴) ماده (۲) منشور ملل متحد و نقض اساسی بند ۱ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است که طبق آن ایالات متحده بدون هیچ قید و شرطی متعهد شد که تمام اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف کند و از تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی آن خودداری کند.

سفیر ایران در سازمان ملل در این نامه تصریح کرد: ایالات متحده با نقض مکرر و عمدی این تعهدات، اساسا تفاهم‌نامه را رد کرده و مسوولیت کامل بین‌المللی تمام عواقب حقوقی و سیاسی ناشی از رفتار غیرقانونی و تشدید خطرناک آن را بر عهده دارد.

ایروانی در این نامه افزود که در جریان حملات نظامی ایالات متحده علیه چندین تاسیسات واقع در امتداد سواحل جنوبی جمهوری اسلامی ایران در ساعات اولیه چهارشنبه، ۸ ژوئیه ۲۰۲۶، هشت نفر از اعضای شجاع نیروی هوایی و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حین دفاع از میهن خود پس از اصابت موشک‌های ایالات متحده در بندرعباس و بوشهر جان خود را از دست دادند.

سفیر ایران در سازمان ملل در نامه خود اضافه کرد که کاپیتان علی معینی از پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر؛ ستوان‌یکم علی مهدی‌زاده، ستوان‌سوم حامد دورایی، استواردوم امیرحسین قاسمی، استواردوم علیرضا زارعی ثانی و استواردوم علیرضا بالیده از پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس؛ همچنین ناواستواردوم شهاب امیدی بازی و ملوان محمدجواد روانفر از منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با نثار جان خود، نهایت فداکاری را در دفاع از کشور انجام دادند.

ایروانی تصریح کرد : جمهوری اسلامی ایران این جنایات هولناک، همراه با اقدامات تجاوزکارانه مکرر ایالات متحده و نقض مداوم منشور سازمان ملل متحد و سایر قواعد حقوق بین‌الملل قابل اجرا، با شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کند. هدف قرار دادن عمدی تاسیسات غیرنظامی، همراه با استفاده غیرقانونی و مداوم از زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است و همچنین بی‌توجهی کامل ایالات متحده به تعهدات حقوقی بین‌المللی خود را آشکار می‌سازد.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود : با توجه به وخامت این وضعیت، جمهوری اسلامی ایران مسوولیت‌های محوله به دبیرکل و شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد، به‌ویژه در موارد مربوط به اعمال تجاوز، نقض صلح و تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی را یادآور می‌کند.

سفیر ایران در ادامه این نامه آورده است: جمهوری اسلامی ایران فورا از دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت درخواست می‌کند با اتخاذ اقدامات فوری، موثر و قاطع برای وادار کردن ایالات متحده به توقف اقدامات تجاوزکارانه غیرقانونی مداوم، جلوگیری از هرگونه تشدید بیشتر اوضاع و تضمین پاسخگویی کامل ایالات متحده در قبال اقدامات تجاوزکارانه، نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل و جنایات جدی ناشی از آن، به مسوولیت‌های خود که بر اساس منشور سازمان ملل متحد بر عهده دارند، عمل کنند.

ایروانی تصریح کرد: متاسفانه، قصور شورای امنیت در اتخاذ اقدامات به‌موقع، موثر و قاطع در واکنش به این نقض‌های آشکار منشور ملل متحد، ایالات متحده آمریکا را در ادامه و تشدید بیشتر توسل غیرقانونی به زور علیه جمهوری اسلامی ایران جسورتر ساخته و بدین‌ترتیب، اعتبار شورای امنیت را تضعیف و صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره انداخته است.

سفیر ایران در سازمان ملل در پایان نامه خود آورده است که جمهوری اسلامی ایران مجددا تاکید می‌کند که ایالات متحده آمریکا مسوولیت کامل و صریح تمامی پیامدهای ناشی از توسل غیرقانونی خود به زور و نیز تهدید جدی‌ای را که اقدامات غیرقانونی آن علیه صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد کرده است، بر عهده دارد.