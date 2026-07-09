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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۵:۱۱

موج صد و سی؛ رامیان شبی دیگر را با حضور مردم رقم زد

موج صد و سی؛ رامیان شبی دیگر را با حضور مردم رقم زد

رامیان-مردم رامیان در صدوسی‌ امین شب تجمعات مردمی، با حضور در خیابان بار دیگر همراهی خود را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6882977

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