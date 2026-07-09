https://mehrnews.com/x3cwJW ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۵:۱۱ کد مطلب 6882977 استانها گلستان استانها گلستان ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۵:۱۱ موج صد و سی؛ رامیان شبی دیگر را با حضور مردم رقم زد رامیان-مردم رامیان در صدوسی امین شب تجمعات مردمی، با حضور در خیابان بار دیگر همراهی خود را به نمایش گذاشتند. دریافت 9 MB کد مطلب 6882977 کپی شد مطالب مرتبط صدو سی امین شب اجتماع عزاداران ساوه در سوگ امام شهید و بیعت با رهبری حماسه مردم آبیک در شب صد و بیست و نهم یکصد و سیامین تجمع مردم کرج در خونخواهی آقای شهید ایران برچسبها گلستان رامیان تجمع مردمی
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