آکسیوس: تداوم عملیات آمریکا به اقدامات بعدی ایران بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از چند مقام‌ آمریکایی مدعی شد که مدت زمان و شدت عملیات نظامی جدید آمریکا، به طور کامل به تصمیم‌ها و اقدامات بعدی تهران وابسته است.

آکسیوس همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که ادامه تنش‌ها به این بستگی دارد که آیا ایران حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را ادامه خواهد داد یا خیر.

این مقام آمریکایی همچنین با لحنی تهدیدآمیز مدعی شد: به ایران یک مقداری سیلی خواهیم زد تا متوجه شود که در این باره شوخی نداریم.

این چند مقام آمریکایی به آکسیوس گفته اند: کاخ سفید معتقد است به دلیل عبور صدها نفتکش از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز طی هفته‌های اخیر، دست بازتری برای تشدید تنش‌ها دارد.

این مقامات گفته اند: خروج صدها نفتکش از طریق تنگه هرمز، نگرانی دولت آمریکا را از اینکه ازسرگیری درگیری‌ها موجب جهش چشمگیر قیمت نفت شود کاهش داده است.

یک مقام دیگر آمریکایی نیز مدعی شد: ایرانی‌ها ابتدا اقدام به حمله کردند و ما تصمیم گرفتیم که زمان آن فرا رسیده که با قدرت به آنها پاسخ دهیم.

این مقام آمریکایی در ادامه افزود: اگر احساس کنیم به توافقی که مدنظرمان است؛ دست پیدا نمی‌کنیم، آن را امضا نخواهیم کرد.

وی مدعی شد: ایران با عبور صدها کشتی از مسیر جنوبی، در نزدیکی سواحل عمان، بخشی از نفوذ خود بر تنگه هرمز را از دست داده است.