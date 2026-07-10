به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جولی کوزاک»، مدیر بخش ارتباطات صندوق بینالمللی پول (IMF) در کنفرانسی مطبوعاتی، دورنمایی نگرانکننده از بازار انرژی ارائه کرد.
وی با تأکید بر اینکه سناریوی بازگشت فوری به شرایط صلحآمیزِ پیش از جنگ در پیشبینیهای این نهاد جایگاهی ندارد، تصریح کرد که حتی با بهبود احتمالی ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز از اواسط ژوئیه، بهای نفت به نرخهای قبل از آغاز عملیات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران باز نخواهد گشت.
بر اساس تحلیل بهروزرسانی شده این صندوق که چهارشنبه منتشر شد، میانگین قیمت جهانی هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۶ با رشدی حدود ۳۳ درصدی به ۸۹.۲۷ دلار میرسد و در سال ۲۰۲۷ به ۷۸.۷ دلار تعدیل خواهد شد.
این نهاد مالی تأکید کرده است که مدلهای پیشبینی آتی، وضعیت میدانی منطقه و بازارهای کالاهای اساسی را به طور مستقیم لحاظ خواهند کرد.
این تحلیل در حالی منتشر شده است که تنشها در منطقه به اوج خود رسیده است.
چهارشنبه شب، نیروهای تروریستی آمریکایی با ادعای واهیِ هدف قرار گرفتن کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، حملاتی را علیه ایران انجام دادند. در مقابل، نیروهای ایرانی نیز در واکنشی قاطع به نقض تفاهمنامه آتشبس توسط واشنگتن، با عملیات تلافیجویانه، پایگاههای آمریکا در بحرین و کویت را هدف قرار دادند.
نظر شما