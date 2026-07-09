بلومبرگ: کشتیرانی در تنگه هرمز کاملاً متوقف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ به نقل از داده‌های ناوبری بین المللی از توقف تقریباً کامل کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد.

این خبرگزاری در همین رابطه افزود که معدود تحرکات صورت گرفته در تنگه هرمز تا حد زیادی منحصر به مسیری است که در بخش شمالی این تنگه قرار دارد و ایران مجوز تردد در آن را صادر می کند.

این اتفاق پس از آن روی داد که ارتش تروریستی آمریکا شب گذشته برای دومین شب متوالی ده‌ها هدف در خاک ایران را مورد تجاوز قرار داد. نیروهای مسلح ایران دیروز در واکنش به حملات آمریکایی‌ها حملات گسترده ای به پایگاه نظامی این کشور در منطقه انجام دادند و نیروهای مسلح ایران امروز نیز حمله به اهداف و منافع متعدد آمریکا در منطقه را آغاز کرده‌اند.