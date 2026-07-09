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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

هشدار صنعا درباره همدستی رژیم های عربی با آمریکا در تجاوز به ایران

هشدار صنعا درباره همدستی رژیم های عربی با آمریکا در تجاوز به ایران

وزارت خارجه یمن با تاکید بر حمایت کامل این کشور از ایران، به کشورهای منطقه درباره همکاری با آمریکا و دادن سکو و پایگاه به آن برای تجاوز علیه ایران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت المسیره، وزارت امور خارجه یمن در واکنش به نقض آتش بس توسط آمریکا و تجاوزات این کشور علیه ایران، شب گذشته با صدور بیانیه‌ای به آمریکا و همچنین کشورهای منطقه که با آن همکاری می‌کنند، هشدار داد.

وزارت خارجه یمن ضمن تمجید از پایداری و مقاومت مردم، نیروهای مسلح و رهبری ایران تاکید کرد که این مقاومت ایران همچون صخره‌ای بزرگ است که توطئه‌های دشمنان مقابل آن شکسته می‌شود.

این بیانیه تصریح کرد که تداوم تجاوزات آمریکا علیه خاک ایران، رویکرد جنایتکارانه مداوم ایالات متحده را نشان می‌دهد و بار دیگر ثابت می‌کند که نقض وعده‌ها و توافق‌ها از ویژگی‌های ذاتی جنایتکاران آمریکایی- صهیونیستی است.

وزارت خارجه یمن با تاکید بر حمایت بی دریغ یمنی‌ها از جمهوری اسلامی ایران در همه مراحل و تحولات آینده، اعلام کرد که به کشورهای منطقه هشدار می‌دهیم که تبدیل مداوم آنها به سکوها و پایگاه‌های آمریکایی، آنها را در معرض خطرات و آسیب‌های مداوم قرار می‌دهد.

در این بیانیه همچنین آمده که رژیم‌های عربی، کشورها و سرنوشت ملت‌های خود را به جنایتکاران صهیونیستی- آمریکایی فروخته‌اند و باید از این نقش مطیعانه و ذلیلانه که چیزی جز شکست و زیان کامل نصیبشان نمی‌کند، خارج شوند.

کد مطلب 6883132

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