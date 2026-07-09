به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پوشش ملی مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب، برنامه پخش فیلمهای سینمایی تلویزیون تغییر کرده است و تنها چند شبکه به پخش آثار سینمایی میپردازند. در این آخر هفته فیلمهایی چون «بازمانده»، «سرو زیر آب»، «شیار ۱۴۳» و «به وقت شام» روی آنتن میروند. در ادامه این گزارش به معرفی برخی از این آثار میپردازیم.
شبکه سه «سرو زیر آب» را پخش میکند
فیلم سینمایی «سرو زیر آب» محصول سال ۱۳۹۶ به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر جمعه ۱۹ تیر ساعت ۸:۳۰ روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: راز جهانبخش کرامت فاش میشود؟ این راز خواب چیستا، ماهرو، گودرز، بهرام، جهانگیر و سرگرد پوشیاس را آشفته خواهد کرد. جهانبخش برای اثبات بی گناهیاش و بازگشت آرامش سفر بلندی را آغاز میکند؛ سفری که پایانش زندگی بسیاری از آنها را تغییر میدهد.
بابک حمیدیان، مینا ساداتی، شهرام حقیقت دوست، رضا بهبودی، همایون ارشادی، مهتاب نصیرپور، هومن برق نورد، ستاره اسکندری، فرخ نعمتی و مسعود رایگان در «سرو زیر آب» بازی کردهاند.
«سرو زیر آب» در سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر توانست نامزدیهای مختلفی را به دست بیاورد و برنده سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه و بهترین فیلمبرداری شود. به رغم رضایت نسبی منتقدان و نگاه متفاوت باشه آهنگر که زاویهای جدید را برای پرداختن به دفاع مقدس انتخاب کرده بود، اکران و پخش این فیلم با محدودیتهایی مواجه شد و باشه آهنگر بعدها از حمایت نکردن نهادها برای تولید این فیلم و برخی موانع در اکران آن گلایه کرد.
«بازمانده» و روایتی از فلسطین اشغالی
فیلم سینمایی «بازمانده» محصول سال ۱۳۷۳ به کارگردانی سیفالله داد پنجشنبه ۱۸ تیر ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان فیلم با بازی سلما المصری، جیانا عید، بسام کوسا، جمال سلیمان و غسان مسعود درباره اشغال شهر حیفا در سال ۱۹۴۸ در فلسطین اشغالی است؛ پزشکی به نام سعید همراه با همسرش و نوزادشان فرهان قصد سفر دارند. سعید، تروریست اسرائیلی به نام شمعون را که همبازی دوره کودکیاش بوده، در ایستگاه راهآهن با چمدانی حاوی بمب میبیند. شمعون قبل از انفجار میگریزد و سعید موضوع را به پلیس اطلاع میدهد. شمعون از سعید میخواهد که قبل از قتل عام مردم شهر، شهر حیفا را ترک کند. همچنین صفیه مادر سعید به حیفا میآید تا فرزندش را به بهانه بیماری پدرش رشید، به ترک حیفا ترغیب کند. روزی که آنها تصمیم به سفر گرفتهاند، صهیونیستها به حیفا هجوم میآورند و سعید و همسرش در قتل عام اهالی شهر کشته میشوند که ... .
داد فیلمنامه این اثر را بر اساس داستانی از غسان کنفانی به نام «بازگشت به حیفا» نگاشت. اگرچه این فیلم چیزی حدود یک سال در وضعیت توقیف به سر برد و اجازه شرکت در جشنواره فجر را به آن ندادند، اما زمانی که برخی از مسئولان به تماشای آن نشستند مواجهه کلی با آن تغییر کرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی در همان سالها و بعد از تماشای فیلم در نماز جمعه گفت تاثیر «بازمانده» از تمام آثار من در موضوع فلسطین بیشتر است.
«شیار ۱۴۳» از شبکه نمایش پخش میشود
فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» محصول سال ۱۳۹۲ به کارگردانی نرگس آبیار پنجشنبه ۱۸ تیر ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: یونس پسر الفت با عدهای از جوانان روستا کار در کارخانه مس کرمان را رها میکنند تا عازم جبهه شوند. پس از مدتی ارتباط یونس با خانه قطع میشود و همه حدس میزنند که او اسیر شده است. اسرا آزاد میشوند و باز هم خبری از یونس نیست. الفت بیقرار پسرش از هر کس و هر جا نشانی او را میگیرد. عاقبت تماس میگیرند و میگویند که خبری از یونس در راه است. الفت خانه را آب و جارو میکند اما ... .
مریلا زارعی، گلاره عباسی، مهران احمدی و جواد عزتی در فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» ایفای نقش کردهاند.
مریلا زارعی توانست برای بازی در این فیلم در سی و دومین جشنواره فیلم فجر برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن شود.
تماشای یک اثر حماسی در شبکه فراتر
فیلم سینمایی «به وقت شام» محصول سال ۱۳۹۶ به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا جمعه ۱۹ تیر ساعت ۱۳ از شبکه فراتر پخش میشود.
در این فیلم خواهید دید: یونس و علی، پدر و پسر خلبانی هستند که مأموریت ویژه آنها به پرواز درآوردن یک هواپیمای ایلوشین در تَدمُر به سمت دمشق است. آنها باید مردم تحت ظلم داعش را به وسیله این پرواز نجات دهند اما در این راه مشکلات زیادی در انتظار آنها است ... .
بابک حمیدیان، هادی حجازیفر، پیر داغر، خالد السید، رامی عطاالله، الیث المفتی و ژاله کاظمی در فیلم سینمایی «به وقت شام» هنرنمایی کردهاند.
به وقت شام نخستین بار در سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و موفق شد سه سیمرغ بلورین از جمله بهترین کارگردانی برای حاتمیکیا را به دستآورد. اکران فیلم از ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ در سینماهای ایران آغاز شد و با فروش ۱۳ میلیارد تومان پایان یافت. بودجه ساخت فیلم ۸ میلیارد تومان برآورد شده است.
موسیقی «به وقت شام» که توسط کارن همایونفر ساخته شده است، یکی از نقاط قوت محسوس فیلم به شمار میرود و بعدها از آن قطعات در دیگر محصولات رسانهای نیز به کرات استفاده شد.
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