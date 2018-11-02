به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، فیلم سینمایی «سرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر از ۲۳ آبان‌ماه در گروه سینمایی آزادی اکران می‌شود و در آستانه اکران از پوستر رسمی این فیلم رونمایی شد.

فیلم سینمایی «سرو زیر آب» سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری علیرضا زرین‌دست، سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه عباس بلوندی و سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی را از سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر به دست آورد.

بابک حمیدیان، مسعود رایگان، رضا بهبودی، مینا ساداتی، همایون ارشادی، مهتاب نصیرپور، هومن برق‌نورد، ستاره اسکندری، شهرام حقیقت‌دوست، حسین باشه‌آهنگر، فرخ نعمتی، هادی قمیشی، سیاوش چراغی‌پور، حسن نجاریان، حسین فلاح و امیر دلفانی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان «سرو زیر آب» آمده است: «راز جهانبخش کرامت فاش می‌شود؟ این راز خواب چیستا، ماهرو، گودرز، بهرام، جهانگیر و سرگرد پوشیاس را آشفته خواهد کرد. جهانبخش برای اثبات بی‌گناهیش و بازگشت آرامش سفربلندی را آغاز می‌کند؛ سفری که پایانش زندگی بسیاری از آنها را تغییر می‌دهد ...»

عوامل اصلی فیلم سینمایی «سرو زیر آب» عبارتند از کارگردان: محمدعلی باشه‌آهنگر، تهیه کننده: سیدحامد حسینی، نویسندگان: محمدعلی باشه‌آهنگر و حامد باشه‌آهنگر، مدیر فیلم برداری: علیرضا زرین‌دست، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، مجری طرح: حسن نجاریان، صدابردار: عباس رستگار پور، طراح گریم: محسن بابایی، تدوین: حمید باشه‌آهنگر، جلوه‌های ویژه میدانی: محسن روزبهانی، جلوه‌های ویژه رایانه‌ای: اوژن سیداشرفی و ماکان خاکزاد، عکاس: علی نیک‌رفتار، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: حسین فلاح، مدیر تولید: طاهر امانی، طراح پوستر: آرمان کوچکی

«سرو زیر آب» با مشارکت سازمان سینمایی حوزه هنری، بنیاد سینمایی فارابی و موسسه تصویر شهر تولید شده است.