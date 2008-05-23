اولویت مهم مجلس هشتم باید رفع گرانی و بیکاری باشد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، امام جمعه شهرستان خرم آباد در خطبه های این هفته نماز جمعه این شهرستان، اظهار داشت: مهمترین معضلی که امروز کشور با آن روبروست معضل بیکاری و گرانی است که بسیاری از مردم از آن رنج می برند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به تاریخ آغاز به کار نمایندگان منتخب مردم در مجلس هشتم، عنوان کرد : با توجه به سال نوآوری و شکوفایی و همچنین انتظارات به حق مردم نمایندگان مجلس باید با تلاش ، پیگیری و همدلی در راستای توسعه استان و رفع مشکلات معیشتی مردم قدم بردارند.

وی با تاکید بر اینکه مجلس به لحاظ موقعیت قانونگذاری و شان والای نظارتی که دارد، جایگاه تاثیرگذاری در کشور محسوب می شود، تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید با همکاری با دولت انتظارات و توقعات مردم را در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برآورده سازند.

میرعمادی با اشاره به ضرورت تعامل نمایندگان لرستان در مجلس برای توسعه صنعتی و اقتصادی استان، یادآور شد: صنعت توام با اشتغال موجب رفع بیکاری شده و این امر یکی از نیازهای عموم جامعه است.

خطیب جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقایع اخیر لبنان، عنوان کرد: توافق نیروهای سیاسی در لبنان برگ زرین دیگری در تاریخ ملت لبنان و شکستی بزرگ برای آمریکا بود.

وی با بیان اینکه هوشیاری نیروهای مقاومت و حزب الله توطئه های دشمنان را خنثی کرد، ابراز امیدواری کرد: با عملی شدن توافق صورت گرفته روح آرامش به لبنان بازگردد.

میرعمادی در خطبه دوم نماز جمعه خرم آباد با اشاره به آزادسازی خرمشهر، این فتح بزرگ را نمایشی از نصرت خداوند متعال برای مردم ایران دانست و افزود: نقطه عطف دوران هشت سال دفاع مقدس عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر بود.

امام جمعه خرم آباد با اشاره به توطئه های دشمنان نظام در دوران جنگ تحمیلی و کمک های بی حد و حصر به رژیم بعثی عراق از سوی کشورهای غربی، تصریح کرد: آنچه موجب پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی شد ایمان و اعتقاد راسخ و توکل رزمندگان اسلام بود.

وی رمز پیروزی بر تمام قدرتهای استکباری را مقاومت و ایثار دانست و اظهار داشت: رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس با وحدت و انسجام توانستند همه دشمنان را از پای در آورده و دستاوردی عظیم و درسی مهم به ارمغان آورند.

وی با اشاره به اینکه فتح خرمشهر اقتدار انقلاب اسلامی را نشان داد، بیان داشت: با آزادسازی خرمشهر استکبار متوجه شد که جمهوری اسلامی ایران با سرمایه ایمان راسخ و پشتیبانی قدرت الهی می تواند موانع و توطئه ها را خنثی کند که این درسی برای همیشه تاریخ است.

خطیب جمعه خرم آباد بر ضرورت انتقال روحیه مقاومت و ایثار و همچنین یادآوری افتخارات گذشته برای نسل جوان تاکید کرد.