فرماندار گرمسار: فتح خرمشهر مرهون نصرت الهی بود نه محاسبات مادی

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر یکشنبه در آئین گلباران مزار مطهر شهدای این شهرستان که به مناسبت فرا رسیدن سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار شد، با تبریک این حماسه ملی اظهار داشت: فتح خرمشهر در ۴۴ سال گذشته، عملیاتی بود که با نصرت الهی، ایمان راسخ رزمندگان و رهبری‌های داهیانه حضرت امام خمینی (ره) محقق شد و معادلات جنگ را به نفع ملت ایران تغییر داد.

وی با اشاره به اینکه آزادسازی خرمشهر نشان داد که با عزم و اراده راسخ نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش و بسیج، می‌توان تمام توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد، افزود: کلام امام راحل که فرمودند «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، نشان‌دهنده این حقیقت است که با محاسبات مادی و امکانات محدود آن زمان، این پیروزی ممکن نبود و تنها دست قدرت خداوند بود که حامی رزمندگان ما بود.

فرماندار گرمسار تصریح کرد: امروز نیز در دورانی که تروریسم جهانی به سرکردگی آمریکا و اسرائیل در برابر ملت آزاده و استقلال‌طلب ایران صف‌آرایی کرده‌اند، ایستادگی و مقاومت مردم ما دقیقاً تداوم مسیر فتح خرمشهر است.

همتی افزود: بی‌تردید اگر نصرت الهی و امدادهای الهی نبود، ملت ایران با امکانات خود نمی‌توانست در برابر این حجم از فشارها و توطئه‌ها مقاومت کند.

وی همدلی آحاد مردم و تبعیت محض از ولایت‌فقیه را عامل اصلی عبور از بحران‌ها دانست و تأکید کرد: همان‌طور که در دوران دفاع مقدس مردم با یکپارچگی و گوش‌ به‌ فرمان بودن نسبت به فرامین امام (ره)، کشور را از چنگال دشمن بعثی نجات دادند، امروز نیز نیروهای مسلح، دولت و مردم با تکیه بر عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و با وفاداری به خون شهدا، در برابر هرگونه زیاده‌خواهی دشمنان ایستاده‌اند.