به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی بهمن عبدالهی رئیس هیئت ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومی و محلی چهارمحال و بختیاری و بنا به پیشنهاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان لردگان، پیمان جلیلپیران بهعنوان سرپرست هیئت ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومی و محلی شهرستان لردگان منصوب شد.
در این حکم، بر توسعه ورزش در مناطق روستایی و عشایری، احیای بازیهای بومی و محلی، شناسایی استعدادهای ورزشی و گسترش فعالیتهای ورزش همگانی در سطح شهرستان تأکید شده است.
امید است با بهرهگیری از توانمندی، تجربه و ظرفیتهای موجود، شاهد توسعه هرچه بیشتر ورزش در روستاها و مناطق کمبرخوردار شهرستان لردگان، افزایش مشارکت جامعه روستایی و عشایری در فعالیتهای ورزشی و تحقق اهداف این هیئت باشیم.
در انتها از زحمات اردشیری رئیس اسبق هیات تقدیر و تشکر شد.
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