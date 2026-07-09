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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

انتصاب سرپرست هیئت ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی و محلی لردگان

انتصاب سرپرست هیئت ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی و محلی لردگان

لردگان- سرپرست هیئت ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی و محلی شهرستان لردگان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی بهمن عبدالهی رئیس هیئت ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی و محلی چهارمحال و بختیاری و بنا به پیشنهاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان لردگان، پیمان جلیل‌پیران به‌عنوان سرپرست هیئت ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی و محلی شهرستان لردگان منصوب شد.

در این حکم، بر توسعه ورزش در مناطق روستایی و عشایری، احیای بازی‌های بومی و محلی، شناسایی استعدادهای ورزشی و گسترش فعالیت‌های ورزش همگانی در سطح شهرستان تأکید شده است.

امید است با بهره‌گیری از توانمندی، تجربه و ظرفیت‌های موجود، شاهد توسعه هرچه بیشتر ورزش در روستاها و مناطق کم‌برخوردار شهرستان لردگان، افزایش مشارکت جامعه روستایی و عشایری در فعالیت‌های ورزشی و تحقق اهداف این هیئت باشیم.

در انتها از زحمات اردشیری رئیس اسبق هیات تقدیر و تشکر شد.

کد مطلب 6883039

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