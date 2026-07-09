سانحه رانندگی در جاده بروجرد - ونایی یک فوتی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، برابر اعلام پلیس‌راه لرستان، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور اصلی بروجرد به ونایی (جاده دانشگاه) به علت برخورد با یک اصله درخت دچار سانحه شد.

در پی این حادثه، راننده خودرو بر اثر شدت جراحات وارده در صحنه جان خود را از دست داد و سرنشین خودرو نیز مجروح که توسط تیم‌های امدادی به مرکز درمانی منتقل شد.

برابر نظر کارشناسان پلیس‌راه، علت وقوع این سانحه عدم توجه کافی به جلو از سوی راننده اعلام شده است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از هرگونه عوامل حواس‌پرتی و توجه کامل به جلو، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار رانندگی ایفا کنند.