توقیف خودروی پراید با راننده ۱۰ساله در رومشکان

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان رومشکان حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی پراید که با انجام حرکات مخاطره‌آمیز، امنیت تردد شهروندان را به خطر انداخته بود، مشکوک شده و آن را تحت‌نظر قرار دادند.

در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد راننده خودرو، پسری حدود ۱۰ساله است که بدون داشتن شرایط قانونی رانندگی، در معابر عمومی در حال تردد بوده است.

مأموران انتظامی با رعایت کامل جوانب ایمنی، خودرو را متوقف و به مقر انتظامی منتقل کردند.

دراین‌رابطه پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از خانواده‌ها خواست با نظارت بیشتر بر فرزندان خود، از در اختیار قراردادن وسایل نقلیه به افراد فاقد گواهینامه و به‌ویژه کودکان و نوجوانان خودداری کنند تا از بروز حوادث ناگوار و تهدید امنیت ترافیکی جلوگیری شود.