به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، از دیدار با معاون وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانههای جمعی روسیه در حاشیه اجلاس گفتوگوی جهانی حکمرانی هوش مصنوعی خبر داد و گفت دو طرف درباره توسعه همکاریهای مشترک در حوزههای دولت الکترونیک، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و تحول دیجیتال گفتوگو کردند.
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در حاشیه اجلاس گفتوگوی جهانی حکمرانی هوش مصنوعی با معاون وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانههای جمعی فدراسیون روسیه دیدار و گفتوگو کرد.
صدر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در این دیدار، دو طرف درباره گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای دولت الکترونیک، هوش مصنوعی، زیرساختهای دیجیتال، حکمرانی داده، امنیت سایبری و انتقال تجربیات در مسیر تحول دیجیتال و توسعه شهر هوشمند تبادل نظر کردند.
به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات، در این نشست همچنین بر ضرورت توسعه همکاریهای فناورانه میان ایران و روسیه با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک، تقویت اکوسیستم نوآوری و پیشبرد پروژههای مشترک در حوزه فناوریهای نوین تأکید شد.
صدر در پایان با اشاره به اهمیت تعاملات بینالمللی در حوزه فناوری، دیپلماسی فناوری را یکی از مهمترین ابزارهای شکلدهی به آینده همکاریهای راهبردی میان کشورها توصیف کرد.
وی در ادامه با اشاره به سایر دیدارها در این اجلاس افزود: در ادامه دیدارهای دوجانبه در حاشیه اجلاس گفتگوی جهانیحکمرانی هوش مصنوعی، با سرکار خانم شازه فاطمه خواجه، وزیر فناوری اطلاعات و مخابرات پاکستان، ملاقات داشتم.
در این دیدار، زمینههای گسترش همکاریهای ایران و پاکستان در حوزه فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، امنیت سایبری و توسعه اکوسیستم نوآوری مورد بررسی قرار گرفت در این دیدار پیشنهاد ایجاد منطقه مشترک فناوری را پیشنهاد دادم وبسیار مورد استقبال قرار گرفت.
وی گفت: باور دارم تقویت همکاریهای فناورانه میان کشورهای منطقه، میتواند زمینهساز آیندهای متصلتر، هوشمندتر و شکوفاتر برای ملتها باشد.
معاون وزیر ارتباطات گفت: در ادامه دیدارهای دوجانبه در حاشیه اجلاس گفتگوی جهانی حکمرانی هوش مصنوعی، با آقای مصطفی سند، وزیر ارتباطات جمهوری عراق دیدار و گفتوگوی سازندهای داشتم.
وی اظهار کرد: در ابتدا از دولت و مردم عراق بابت مراسم تشییع باشکوه رهبر شهیدمان تشکر کردم و در ادامه، بر نقش فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در کمک به رفع ناترازی انرژی،توسعه زیرساختهای هوشمند و ارتقای بهرهوری در بخش انرژی، همکاری در زمینه دولت الکترونیک و ترانزیت دادهتأکید شد. همچنین درباره گسترش همکاریهای دوجانبه درحوزه تحول دیجیتال، تبادل تجربیات فنی و اجرای پروژههای مشترک گفتوگو کردیم.
وی افزود: باور داریم فناوریهای دیجیتال میتوانند نقشی کلیدی در حل چالشهای راهبردی منطقه، از جمله مدیریت هوشمند انرژی، ایفا کنند.
صدر همچنین با اشاره به دیداری دیگر گفت: در حاشیه اجلاس گفتگوی جهانی حکمرانی هوش مصنوعی، دیدار سازندهای با معاون محترم وزیر ارتباطات سلطنت عمان داشتم.در این دیدار، درباره توسعه همکاریهای دوجانبه درحوزههای دولت الکترونیک، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، زیرساختهای ارتباطی و گسترش تعاملاتفناورانه میان دو کشور تبادل نظر شد.
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