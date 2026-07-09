به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی اظهار کرد: با توجه به شرایط منطقه لازم است برای تمامی سناریوهای احتمالی برنامهریزی دقیق انجام شود تا در هر شرایطی امکان تأمین نیازهای سلامت مردم فراهم باشد.
وی افزود: از مجموعههای مرتبط خواسته شده است وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را در سناریوهای مختلف بررسی و ارزیابی کنند. شرایط فعلی بهعنوان سناریوی مطلوب مبنا قرار گرفته و برای شرایط محدودتر نیز برنامهریزیهای لازم در حال انجام است.
پیرصالحی با اشاره به تجارب جهانی در مدیریت بحرانها گفت: در شرایط چالش زا یا بحرانهای گسترده، کشورها معمولاً تأمین داروها و تجهیزات ضروری را در اولویت قرار میدهند، اما اجرای چنین رویکردی نیازمند آمادهسازی اجتماعی و فرهنگسازی مناسب است.
رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: هدف سازمان غذا و دارو حفظ پایداری زنجیره تأمین، مدیریت کمبودها و تداوم دسترسی مردم به خدمات سلامت در همه شرایط است.
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