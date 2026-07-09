دعوت استاندار و امام جمعه اصفهان برای تجدید میثاق با راه رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد و مهدی جمالی‌نژاد در این پیام مشترک، با اشاره به آیه شریفه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً» آورده‌اند: بار دیگر شمیم شهادت و ایثار در فضای میهن اسلامی وزیدن گرفت و ملت بزرگ ایران را در سوگ و عظمت فقدان رهبر و مقتدای خویش، قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) نشاند.

در ادامه این پیام آمده است: در این میان، خطه شهید پرور و پیشتاز اصفهان، بار دیگر در آزمون وفاداری و پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، درخشان‌تر از همیشه ظاهر شد و حضور بی‌نظیر، پرشور و سرشار از شعور شما مردم بصیر و قدرشناس اصفهان در آیین‌های وداع و بدرقه پیکر مطهر آن امام شهید و مجاهد خستگی‌ناپذیر، جلوه‌ای بی‌بدیل از عشق به ولایت را به تصویر کشید.

مقامات ارشد استان اصفهان در پیام خود خطاب به مردم تاکید کرده‌اند: شما که همواره در عرصه‌های بیعت و میثاق با ولایت پیشگام بوده‌اید، این بار نیز در تکریم و بزرگداشت یاد، نام و راه نورانی آن قائد عظیم‌الشأن، یکه‌تاز میدان شدید و نشان دادید که اصفهان، همچنان بر عهد خود با شهیدان و امام شهیدان استوار ایستاده است.

صادرکنندگان این پیام خاطرنشان کرده‌اند: پاسداشت مجاهدت‌های بی‌وقفه، اخلاص بی‌نظیر، شجاعت بی‌مثال و رهبری مدبرانه آن شهید والامقام که عمر پربرکت خویش را وقف عزت اسلام و اقتدار امت اسلامی نمود، وظیفه‌ای ملی و تکلیفی ولایی است. حضور در اجتماعات سوگواری آن بزرگ‌مرد، تجلی آشکار قدرشناسی امت از امام خویش و میثاقی دوباره برای ادامه راه پر افتخار ایشان تحت لوای حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان به همراه استاندار در بخش پایانی این پیام از مردم شریف، متدین و انقلابی اصفهان دعوت کردند تا با استمرار این پیشگامی تاریخی و حضور پرشور و حماسی خود در اجتماع بزرگ عزاداران قائد شهید امت، بار دیگر بیرق وفاداری و قدرشناسی را در جهان برافراشته و عزم راسخ خود را در وفاداری به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

بر اساس این گزارش، اجتماع بزرگ عزاداران اصفهان روز جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷:۳۰ در میدان امام حسین (علیه‌السلام) اصفهان برگزار خواهد شد.