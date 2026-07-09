روایت چشم انتظاری مردم برای حضور در تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند زمان تشییع پیکر آقای شهید ایران در مشهد مقدس تغییر کرده است، اما این تغییر، ذره‌ای از شوق و اشتیاق مردم برای وداع با رهبر شهید نکاست. از نخستین ساعات بامداد پنجشنبه، خیابان امام رضا (ع) مملو از جمعیتی شد که از دورترین نقاط ایران اسلامی و حتی از کشورهای پاکستان، افغانستان، کشورهای آفریقایی و دیگر سرزمین‌ها خود را به مشهد رسانده‌اند تا در این بدرقه تاریخی حضور داشته باشند.

در میان سیل جمعیت، پرچم‌های سه‌رنگ ایران و پرچم‌های سرخ در دستان مردم به اهتزاز درآمده و تصاویر رهبر شهید و مقام معظم رهبری، آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، بر فراز دست‌ها دیده می‌شود. گام‌ها آرام اما استوار، به سوی حرم مطهر امام رضا (ع) برداشته می‌شود؛ گویی همه دل‌ها یک مقصد دارند و آن، بدرقه مردی است که سال‌ها تکیه‌گاه این ملت بود.

در گوشه و کنار خیابان امام رضا (ع)، بسیاری نیز چشم‌انتظار ایستاده‌اند؛ چشم‌هایی که هر لحظه مسیر را می‌نگرند تا با ورود پیکر رهبر شهید، آخرین سلام خود را نثار او کنند. انتظار در چهره‌ها موج می‌زند و اشک و دعا، روایت مشترک این دقایق است؛ دقایقی که تاریخ، شکوه و اندوه آن را از یاد نخواهد برد.

از سوی دیگر، با توجه به سخنان اخیر ترامپ درباره پایان زمان تفاهم‌نامه با ایران، حملات به نقاطی از کشور و پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، طرح مباحثی در این زمینه، مطالبه‌گری از مسئولان و سر دادن شعارهای مرتبط نیز در میان جمعیت به چشم می‌خورد و فضای مراسم را تحت تأثیر قرار داده است.

این در حالی است که هواپیمای حامل پیکر رهبر شهید ساعتی پیش در فرودگاه مشهد بر زمین نشسته و مشهدالرضا (ع) خود را برای میزبانی از آخرین وداع ملت ایران با فرزند مجاهد و شهیدش آماده می‌کند؛ وداعی که در آن، اشک و حماسه در هم آمیخته و خیابان‌های منتهی به حرم، روایتگر عشق مردمی شده است که آمده‌اند تا آخرین عهد خود را با رهبر شهیدشان تازه کنند.