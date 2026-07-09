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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

تصاویری از خیل زائران آقای شهید ایران در خیابان امام رضا مشهد

تصاویری از خیل زائران آقای شهید ایران در خیابان امام رضا مشهد

مشهد- در این فیلم، تصاویری از خیل مشتاقان و زائران آقای شهید ایران در خیابان امام رضا مشهد را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6883284

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