https://mehrnews.com/x3cwRc ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱ کد مطلب 6883284 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱ تصاویری از خیل زائران آقای شهید ایران در خیابان امام رضا مشهد مشهد- در این فیلم، تصاویری از خیل مشتاقان و زائران آقای شهید ایران در خیابان امام رضا مشهد را مشاهده می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6883284 کپی شد مطالب مرتبط روایت چشم انتظاری مردم برای حضور در تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد حضور شیخ ابراهیم زکزاکی در فرودگاه بین المللی مشهد خیل عظیم زائران در متروی مشهد؛ آخرین ایستگاه پیش از مراسم تشییع علمداری در مسیر حق ثمره ایمان بصیرت و انجام تکلیف است برچسبها مشهد تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
نظر شما