به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در تهران و قم و حماسه‌آفرینی مردم ایران اسلامی، و انتقال پیکر مطهر ایشان به کربلا و نجف، این روزها مشهد مقدس خود را برای وداع با سیدالشهدای انقلاب اسلامی و خاکسپاری ایشان در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) آماده می‌کند.

در همین راستا، مردم خراسان جنوبی با برپایی موکب‌هایی در محورهای چهارگانه استان، به استقبال زائرانی رفته‌اند که از سراسر ایران اسلامی با خودروهای شخصی، اتوبوس و دیگر وسایل نقلیه راهی مشهد مقدس شده‌اند تا در مراسم وداع با رهبر شهید حضور یابند.

همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری این مراسم، محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی شاهد افزایش چشمگیر تردد خودروهای شخصی و عمومی است و سیل عاشقان رهبر شهید از این مسیرها عبور می‌کنند.

در این میان، بسیاری از مردم خراسان جنوبی و دیگر استان‌ها نیز در قالب کاروان‌های مختلف، علاوه بر حضور در مراسم تشییع، برای خدمت‌رسانی به زائران راهی مشهد شده‌اند و در محل‌های پیش‌بینی‌شده برای اسکان، از جمله مجتمع حوزوی آیت‌الله شاهرودی، مستقر شده‌اند.