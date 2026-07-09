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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

مهارت‌آموزان سمنانی در مسیر خدمت؛ از عیب‌یابی خودرو تا اسکان زائران

مهارت‌آموزان سمنانی در مسیر خدمت؛ از عیب‌یابی خودرو تا اسکان زائران

سمنان- رئیس دانشگاه ملی مهارت سمنان از راه‌اندازی موکب خودرویی با خدمات فنی و عیب‌یابی رایگان و همچنین اسکان زائران در خوابگاه‌های سه شهرستان با تمام ظرفیت دانشگاهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر خیرخواهان ظهر پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران در موکب خودرویی سمنان از خدمت‌رسانی گسترده به حاضران در مراسم بدرقه رهبر شهید و قائد امت در سمنان خبر داد.

وی افزود: هم‌زمان با استقرار موکب خدمات خودرویی در مسیر تردد زائران، روند پذیرش و اسکان زائران در خوابگاه‌های دانشگاه در شهرستان‌های سمنان، شاهرود و دامغان آغاز شده و با بسیج تمامی ظرفیت‌های دانشگاه ملی مهارت همچنان ادامه دارد.

رئیس دانشگاه ملی مهارت استان سمنان اعلام کرد: همه ظرفیت‌های دانشگاه برای خدمت‌رسانی به زائران بسیج شده است.

وی افزود: موکب خدمات خودرویی دانشگاه با همت اساتید، کارکنان و دانشجویان در مسیر تردد زائران برپا شده و به‌صورت مستمر در حال خدمت‌رسانی است. در این موکب، خدمات مشاوره فنی، عیب‌یابی اولیه خودرو، بررسی و رفع ایرادات قابل انجام در محل، راهنمایی و پشتیبانی فنی رانندگان و همچنین معرفی و هماهنگی با تعمیرگاه‌های امین و مورد اعتماد سطح شهر برای پذیرش بدون نوبت و ارائه خدمات تخصصی به زائران ارائه می‌شود تا آنان بتوانند با آرامش و ایمنی بیشتری مسیر سفر خود را ادامه دهند.

رئیس دانشگاه ملی مهارت استان سمنان گفت: هم‌زمان با فعالیت موکب، روند پذیرش و اسکان زائران در خوابگاه‌های دانشگاه نیز آغاز شده و هم‌اکنون در حال انجام است.

خیرخواهان افزود: خوابگاه‌های دانشگاه در شهرستان‌های سمنان، شاهرود و دامغان پس از انجام هماهنگی‌های لازم، تجهیز و آماده‌سازی شده‌اند و تاکنون میزبان جمع قابل توجهی از زائران بوده‌اند. همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی در حال پذیرش، راهنمایی و ارائه خدمات رفاهی به زائران هستند تا آنان در محیطی مناسب، ایمن و آرام اسکان یابند.

وی در خاتمه گفت: موکب خدمات خودرویی و اسکان دانشگاه ملی مهارت استان سمنان از ۱۵ تا ۲۰ تیرماه به‌صورت مستمر در حال خدمت‌رسانی است

کد مطلب 6883281

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