به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر خیرخواهان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در موکب خودرویی سمنان از خدمترسانی گسترده به حاضران در مراسم بدرقه رهبر شهید و قائد امت در سمنان خبر داد.
وی افزود: همزمان با استقرار موکب خدمات خودرویی در مسیر تردد زائران، روند پذیرش و اسکان زائران در خوابگاههای دانشگاه در شهرستانهای سمنان، شاهرود و دامغان آغاز شده و با بسیج تمامی ظرفیتهای دانشگاه ملی مهارت همچنان ادامه دارد.
رئیس دانشگاه ملی مهارت استان سمنان اعلام کرد: همه ظرفیتهای دانشگاه برای خدمترسانی به زائران بسیج شده است.
وی افزود: موکب خدمات خودرویی دانشگاه با همت اساتید، کارکنان و دانشجویان در مسیر تردد زائران برپا شده و بهصورت مستمر در حال خدمترسانی است. در این موکب، خدمات مشاوره فنی، عیبیابی اولیه خودرو، بررسی و رفع ایرادات قابل انجام در محل، راهنمایی و پشتیبانی فنی رانندگان و همچنین معرفی و هماهنگی با تعمیرگاههای امین و مورد اعتماد سطح شهر برای پذیرش بدون نوبت و ارائه خدمات تخصصی به زائران ارائه میشود تا آنان بتوانند با آرامش و ایمنی بیشتری مسیر سفر خود را ادامه دهند.
رئیس دانشگاه ملی مهارت استان سمنان گفت: همزمان با فعالیت موکب، روند پذیرش و اسکان زائران در خوابگاههای دانشگاه نیز آغاز شده و هماکنون در حال انجام است.
خیرخواهان افزود: خوابگاههای دانشگاه در شهرستانهای سمنان، شاهرود و دامغان پس از انجام هماهنگیهای لازم، تجهیز و آمادهسازی شدهاند و تاکنون میزبان جمع قابل توجهی از زائران بودهاند. همکاران ما بهصورت شبانهروزی در حال پذیرش، راهنمایی و ارائه خدمات رفاهی به زائران هستند تا آنان در محیطی مناسب، ایمن و آرام اسکان یابند.
وی در خاتمه گفت: موکب خدمات خودرویی و اسکان دانشگاه ملی مهارت استان سمنان از ۱۵ تا ۲۰ تیرماه بهصورت مستمر در حال خدمترسانی است
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