خبرگزاری مهر - حسام الدین حیدری: دستتان را میبوسیم که در روز وداع با رهبر شهیدمان غم ما را غم خود دانستید و با حضورتان نشان دادید مرزها هرگز میان دلهای عاشق فاصله نمیاندازند. دستتان را میبوسیم که حرمت مهمان شهیدمان را چنان به جا آوردید که گویی عزیز از دسترفته خانه خودتان را بدرقه میکنید. دستتان را میبوسیم که خیابانها، حرمها و دلهایتان را به روی میلیونها داغدار گشودید و با مهر و کرامت مرهمی بر اندوه یک ملت داغدار شدید.
دستتان را میبوسیم که احترام سید شهیدمان را تمام و کمال به جا آوردید و ثابت کردید محبت اهل بیت (ع) زبان مشترک دلهای ماست. دستتان را میبوسیم که آرزوی هفتاد ساله آقایمان را برای زیارت جد شهیدشان با شکوهی فراموشنشدنی و عزتی مثالزدنی محقق کردید. دستتان را میبوسیم که اشکهایمان را تنها نگذاشتید و در این مصیبت برادرانه کنارمان ایستادید. دستتان را میبوسیم که به جهان نشان دادید پیوند ایران و عراق پیوند سیاست نیست پیوند خون شهیدان، عشق به اهل بیت (ع) و برادری ریشهدار دو ملت است. دستتان را میبوسیم که با هر قدم، هر نگاه، هر خدمت و هر دعایی که برای این بدرقه باشکوه انجام دادید خاطرهای ساختید که تا همیشه در حافظه ملت ایران بماند.
دستتان را میبوسیم ای مردم بزرگ عراق ای برادران و خواهران عزیز محبت شما را هرگز از یاد نخواهیم برد. دستتان را میبوسیم که هر آنچه در توان داشتید برای بدرقه رهبر شهیدمان خرج کردید و آنچه ما از سر تنگناها، فرصتها و محدودیتها نتوانستیم به کمال انجام دهیم شما با عزت، غیرت و کرامت به زیباترین شکل به سرانجام رساندید. دستتان را میبوسیم که نگذاشتید حتی ذرهای از شأن و شکوه این وداع کاسته شود و با همت بلندتان بار سنگین احترام به شهیدمان را بر دوش کشیدید.
دستتان را میبوسیم که به ما آموختید تکریم شهید تنها با اشک نیست با غیرت، با خدمت، با ادب و با تمام وجود ایستادن در کنار حقیقت معنا پیدا میکند. دستتان را میبوسیم که هر نگاهتان، هر قدمتان و هر خدمتی که کردید گویی فریاد میزد شهیدان مرز نمیشناسند و دلهای عاشق یک امت واحدند. دستتان را میبوسیم که در آن ساعات تاریخی میزبان پیکری بودید که تنها متعلق به یک ملت نبود امانتی بود از جبهه مقاومت و شما امانت را با همان وفاداری که از فرزندان عراق انتظار میرود به منزل رساندید.
دستتان را میبوسیم که شکوه تشییع را به صحنهای از وفاداری تبدیل کردید صحنهای که تاریخ خواهد نوشت چگونه مردم عراق دین خود را به مردی ادا کردند که عمرش را در راه عزت اسلام و امت اسلامی گذراند. دستتان را میبوسیم که در آن روز نه تنها میزبان یک مراسم بلکه میزبان قلبهای شکسته میلیونها انسان بودید و با آغوش باز اندوه ما را در آغوش کشیدید. دستتان را میبوسیم که کاری کردید هیچ ایرانی داغداری احساس غربت نکند گویی نجف و کربلا خانه همه عاشقان این شهید بزرگ بود.
دستتان را میبوسیم که اگر اشک از چشمان ما جاری بود شما با غیرت و بزرگواریتان نگذاشتید قامت عزت این وداع خم شود و از این مصیبت حماسهای از برادری ساختید، دستتان را میبوسیم.
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