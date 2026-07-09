قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در موکب فرهنگی پارک سوکان سمنان با بیان اینکه پذایرایی از زائران رضوی و کسانی که قصد حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را دارند به خوبی در استان برنامه ریزی و تا کنون اجرا شده است، تاکید کرد: پیش بینی ها نشان می داد که ما با خیل عظیمی از جمعیت در استان به واسطه بین الحرمین بودن سمنان، روبرو شویم و لذا از ماه ها قبل مقدمات این امر را فراهم کرده بودیم که بتوانیم در مسیر تهران- مشهد در داخل استان سمنان مواکب را برپا کنیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ موکب در نهایت در استان راه اندازی شده است، تاکید کرد: از سوی آموزش و پرورش همچنین ۱۵ موکب در سراسر استان سمنان از ایوانکی تا فرومد تحت عنوان موکب شجره طیبه و به صورت متحد الشکل راه اندازی شده که هم اسکان موقت و هم پذیرایی و ... دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه این موکب ها هر روز سه وعده غذا با ظرفیت یک هزار نفر به زائران رضوی و کسانی که قصد حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی داشتند، ارائه می کنند، گفت: این غذاها از سوی خیران نیک اندیش و همچنین مدارس استان سمنان تامین و آماده شده که در بخش دوم باید قدردان اولیا و مربیان، امنا و مدیران مدارس و خانواده دانش آموزان بود که حتی با حضور در این موکب ها، خودشان نسبت به پذیرایی از زائران هم اقدام می کنند.

شریفی با بیان اینکه شرایط پذیرایی خوبی از زائران رضوی در استان سمنان فراهم شده است، گفت: حسینیه هایی هم در سطح شهرهای استان سمنان به میزبانی یکی از مدارس شکل گرفته که در آنها هم خدمات اسکان خواهیم داشت برای مثال در شهر سمنان، مدرسه فامیلی از یک هفته قبل به حسینیه تبدیل و تا سه روز آینده هم به زائران در راه بازگشت، خدمات می دهد.

وی با بیان اینکه در این طرح در هر شهر یک حسینیه عزاداری (یکی از مدارس) خاص عزاداری رهبر شهید انقلاب اسلامی برای دانش آموزان و والدین شان تجهیز و راه اندازی شده است، افزود: عموم جامعه هم می توانند از این ظرفیت ها بهره مند شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه این حسینیه ها به وسیله دانش آموزان و اولیا و امنا و ... برپا و اداره می شود، گفت: در این حسینیه ها هم هر روز بعد از ظهر به مدت دو ساعت ویژه برنامه هایی برگزار می شود که استقبال خوبی هم از آنها شده است.

شریفی با بیان اینکه ۱۵۰ مدرسه در سطح استان سمنان برای این ایام آماده شده است، گفت: یک هزار و ۵۰۰ کلاس درس هم برای اسکان زائران رضوی و مجاوران حاضر در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی آماده شد.