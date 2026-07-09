سردار الهی: محموله ۵۰ میلیارد ریالی پارچه قاچاق در سقز توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران ایست و بازرسی شهید ارجمندی شهرستان سقز هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلی کشنده اسکانیا مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و بازرسی دقیق از خودرو، ۲۱۰ طاقه پارچه خارجی را که فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی و گمرکی بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه ارزش این محموله بر اساس نظر کارشناسان بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

الهی با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق کالا، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی که موجب اخلال در تولید، بازار و اقتصاد کشور شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.