یک تصادف در محور چالوس ۱۰ مصدوم برجا گذاشت

غلامعلی فخاری مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: برخورد دو دستگاه خودروی سواری تیبا و جک عصر پنجشنبه در محور چالوس ـ مرزن‌آباد، محدوده ۵۰۰ متر بعد از پلیس‌راه، موجب مصدومیت ۱۰ نفر شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران با اعلام جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۹ و ۱۵ ، پس از اعلام مرکز اورژانس مبنی بر وقوع تصادف و تعدد مصدومان، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات آزادراه هلال‌احمر در کوتاه‌ترین زمان به محل حادثه اعزام شد.

فخاری اشرفی افزود: نجاتگران پس از حضور در محل، ضمن ایمن‌سازی صحنه حادثه، عملیات ارزیابی و ارائه خدمات پیش‌بیمارستانی به مصدومان را آغاز کردند تا از بروز حوادث ثانویه نیز جلوگیری شود.

وی با اشاره به تعداد مصدومان این سانحه گفت: در این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، سه نفر توسط آمبولانس هلال‌احمر و هفت نفر دیگر توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان آیت‌الله طالقانی چالوس منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با توجه به افزایش تردد در محورهای شمالی کشور، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب را حفظ کرده و با احتیاط بیشتری رانندگی کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.