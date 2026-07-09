پیکر مطهر شهید علیرضا معینی در بوشهر تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید علیرضا معینی پنجشنبه شب در آیینی با حضور مردم، مسئولان استان بوشهر و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا در میدان امام شهر بوشهر تشییع شد.

استاندار بوشهر در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با خانواده شهید معینی با تجلیل از فداکاری و ایثارگری رزمندگان و نیروهای مسلح در دفاع از ایران اسلامی اظهار داشت: اقتدار و عزتمندی نظام اسلامی مرهون خون پاک شهیدان است و گرامیداشت یاد و نام این اسطوره‌های ایثار و مقاومت ضرورت دارد.

ارسلان زارع با ادای احترام به مقام شامخ شهید معینی یادآور شد: انسجام ملی و همدلی و اتحاد مردم و مسئولان، رمز موفقیت در شرایط کنونی است و همه باید در این مسیر گام برداریم.

شهید سروان علیرضا معینی از دلاورمردان پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر در حمله متجاوزانه دشمن، به فیض شهادت نائل آمد.