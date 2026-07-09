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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۷

پیکر مطهر شهید علیرضا معینی در بوشهر تشییع شد

پیکر مطهر شهید علیرضا معینی در بوشهر تشییع شد

بوشهر - پیکر مطهر شهید علیرضا معینی از دلاورمردان پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر که در پی جنایات آمریکا به شهادت رسیده بود، در بوشهر تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید علیرضا معینی پنجشنبه شب در آیینی با حضور مردم، مسئولان استان بوشهر و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا در میدان امام شهر بوشهر تشییع شد.

استاندار بوشهر در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با خانواده شهید معینی با تجلیل از فداکاری و ایثارگری رزمندگان و نیروهای مسلح در دفاع از ایران اسلامی اظهار داشت: اقتدار و عزتمندی نظام اسلامی مرهون خون پاک شهیدان است و گرامیداشت یاد و نام این اسطوره‌های ایثار و مقاومت ضرورت دارد.

پیکر مطهر شهید علیرضا معینی در بوشهر تشییع شد

ارسلان زارع با ادای احترام به مقام شامخ شهید معینی یادآور شد: انسجام ملی و همدلی و اتحاد مردم و مسئولان، رمز موفقیت در شرایط کنونی است و همه باید در این مسیر گام برداریم.

شهید سروان علیرضا معینی از دلاورمردان پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر در حمله متجاوزانه دشمن، به فیض شهادت نائل آمد.

کد مطلب 6883653

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    نظرات

    • IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
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      پاسخ
      بمب اتم بسازید. کلاهک اتمی تا دیگه جرات حمله و جنگ نداشته باشن.لعنتی ها هروقت بی وقت دلشون بخاد بمباران میکنن

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