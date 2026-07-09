تماس تلفنی نتانیاهو و ترامپ درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر نخست‌وزیر رژیم اسرائیل در بیانیه‌ای فوری، جزئیات تماس تلفنی میان بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ را منتشر کرد.

طبق اعلام دفتر نخست‌وزیر رژیم، ترامپ نتانیاهو را در جریان آخرین اقدامات آمریکا در منطقه خلیج فارس قرار داد.

در بخش دیگری از این تماس، بنیامین نتانیاهو بر خطرات جدی اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، علیه رژیم اسرائیل تأکید کرد.

نخست‌وزیر رژیم اسرائیل ضمن انتقاد از مواضع ضد اسرائیلی آنکارا، از ضرورت ایجاد «مناطق امنیتی» در نزدیکی مرزهای فلسطین اشغالی سخن گفت.

نتانیاهو در این گفتگوی تلفنی بار دیگر بر ادامه اشغالگری نیروهای این رژیم در لبنان تاکید کرد.