به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدون اشاره به خسارات و ویرانی های برجای مانده در اراضی اشغالی ناشی از حملات موشکی سنگین ایران مدعی شد که نظام حاکم بر ایران ضربه سختی خورده و این کشور نباید هرگز چه با توافق و چه بدون توافق به سلاح هسته ای دست پیدا کند.

وی همچنین گفت که محافظت از به اصطلاح «برتری هوایی» اسرائیل بخش اصلی امنیت داخلی این رژیم را تشکیل می دهد و کلید محافظت از ثبات منطقه است! به نظر می رسد این بخش از سخنان نتانیاهو خطاب به ترکیه و تلاش این کشور برای خریدن جنگنده های اف ۳۵ از آمریکا باشد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که این رژیم آماده دور سوم درگیری با ایران است! این در حالی است که صهیونیست ها بعد از گذشت چند ماه هنوز درگیر خسارات باقی مانده در اراضی اشغالی ناشی از درگیری با ایران هستند.

رئیس ستاد ارتش رژیم نیز گفت که تل آویو اوضاع مربوط به ایران و لبنان را از نزدیک رصد می کند و آماده اقدام فوری بوده و به هر کسی که قصد آسیب رساندن به رژیم غاصب را داشته باشد پاسخ قدرتمندی می دهد.