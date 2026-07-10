  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم به مجالس ختم قائد شهید امت

دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم به مجالس ختم قائد شهید امت

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم برای شرکت در مجلس سوگواری و آئین ختم امام مجاهد شهید در حرم حضرت معصومه (س) و همزمان در مساجد، بقاع متبرکه و حرم‌های مطهر سراسر کشور دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

در امتداد رستاخیز تماشایی و تشییع تاریخی و فراموش‌نشدنی امت اسلام در ایران و عراق، مجلس سوگواری و آیین ختم قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) از سوی دفتر رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دام ظله العالی) برگزار می‌شود.

این مراسم باشکوه و معنوی امشب پس از نماز مغرب و عشاء در آستان نورانی کریمه اهل‌بیت، حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) برپا خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن دعوت از عموم قشرهای ولایتمدار شهر مقدس قم اعلام کرد همزمان در تمامی مساجد، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه و حرم‌های مطهر سراسر کشور مجلس ختم و بزرگداشت زعیم امت و امام مجاهد شهید برگزار می‌شود.

مردم شریف وفادار و ولایتمدار ایران اسلامی با حضور پرشور و حماسی، عظمت بخش این مجالس الهی بوده؛ عهد خود را با خط سرخ ولایت و میثاق برآمده از خون امام شهید تجدید می‌نمایند و پس از اتمام مراسم، به سمت میادین اصلی شهرها حرکت کرده و در ادامه اجتماعات شبانه بر خونخواهی از مستکبران تاکید خواهند کرد و مقاومت و استواری خود را در مبارزه با دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به نمایش خواهند گذاشت.

کد مطلب 6883849
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها