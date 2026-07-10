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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

برگزاری مراسم بزرگداشت امام‌ شهید امشب در مساجد و بقاع استان تهران

برگزاری مراسم بزرگداشت امام‌ شهید امشب در مساجد و بقاع استان تهران

ورامین- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران از برگزاری مراسم بزرگداشت امام‌ شهید امشب در مساجد و بقاع متبرکه این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با تقدیر از حضور باشکوه، حماسی و انقلابی مردم شهرستان‌های استان تهران در مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید و خانواده شهیدش، میزبانی و پذیرایی از زائران امام شهید، برپایی موکبهای پذیرایی و خدماتی در مسیر زائران گفت: مردم فهیم و انقلابی شهرستان‌های استان تهران با تمام وجود به امام شهید خود ادای احترام کردند که ان شاءالله اجرشان را خداوند متعال خواهد داد.

این مسئول تبلیغی و فرهنگی با تقدیر و سپاس از استانداری و مدیران استان تهران ، حضرات ائمه محترم جمعه و جماعات، حوزه های علمیه،روحانیت، نمایندگان مجلس، فرمانداران، مسئولان قضایی، شهرداران، بخشداران، شوراهای اسلامی، بسیج وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای اطلاعاتی، انتظامی و راهور، گروه‌های مردمی و جهادی افزود: مردم عزیز و انقلابی ما در این امتحان الهی سر بلند بیرون آمده و با حضور آگاهانه خود عزت و ولایتمداری خود را به نمایش گذاشتند واز این پس نیز باید جهت ادامه راه ومکتب امام شهید با زعامت رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه ای مد ظله نهایت همت خود را بکار بندند.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان تهران گفت: امشب بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا مراسم بزرگداشت امام شهیدمان در مساجدو بقاع متبرکه استان تهران برگزار می‌شود و پس از برگزاری مراسم عزاداران در میادین و محل تجمعات حضور می یابند.

حجت‌الاسلام محمودی خاطر نشان کرد: بدیهی است که مجالس بزرگداشت امام شهیدمان همچنان در مساجد، تکایا و منازل ادامه خواهد داشت و مردم عزیز ضمن‌ عزاداری در شهادت عاشورایی امام شهید به تبیین مکتب آن امام عزیز اهتمام خواهند ورزید و تجمعات میادین نیز با محوریت عزاداری حماسی امام شهید ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6883846

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