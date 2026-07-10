کشف ۲۲۰ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع در دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرح سراسری تشدید مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی و صیانت از حقوق مردم در برابر سودجویان، مأموران تیزبین پلیس امنیت اقتصادی لرستان با اشراف اطلاعاتی، مبنی بر فعالیت یک فرد در شهرستان دورود برای توزیع غیرقانونی کالاهای اساسی خارج از شبکه توزیع رسمی، با هماهنگی قضایی، عملیات خود را آغاز کردند.
در جریان این عملیات، فرد مذکور که در حال جابهجایی و حمل ۲۲۰ کیسه آرد ۴۰ کیلویی به وزن هشت تن و ۸۰۰ کیلوگرم بهوسیله یک دستگاه کامیون بوده، با محاصره محل توسط مأموران، کالاهای مذکور توقیف و فرد متهم نیز دستگیر شد. برابر نظر کارشناسان ارزش این محموله ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
پروندهای دراینرابطه تشکیل و متهم برای رسیدگی به اقدامات قانونی و پیگرد قضایی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
پلیس لرستان ضمن تأکید بر برخورد قاطع و سخت با اخلالگران نظام اقتصادی و سودجویانی که با ذخیرهسازی و توزیع غیرقانونی کالاهای اساسی، معیشت مردم را هدف قرار میدهند، از همکاری و گزارشدهی بهموقع شهروندان گرامی در حفظ امنیت اقتصادی استان قدردانی میکند.
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