محکومیت میلیاردی قاچاقچی سوخت در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان یزد، محمد نوروزی اظهار کرد: پرونده قاچاق ۸۰۰ لیتر سوخت به ارزش ۸۵۴ میلیون و ۷۰۱ هزار ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یزد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات، اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت‌های کشف‌شده، به پرداخت یک میلیارد و ۷۰۹ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش سوخت قاچاق محکوم کرد.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان یزد گفت: این پرونده پس از طی مهلت قانونی و اجرای حکم مختومه شد.

به گفته نوروزی، پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان زارچ این میزان سوخت قاچاق را از یک دستگاه خودرو کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بود.