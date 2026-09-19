به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه بهکیش، دبیرستان دخترانه دوره اول ظهر شنبه با حضور رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل، معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، رئیس اداره آموزش و پرورش کیش، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش و امام جمعه کیش برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز، امام جمعه کیش، در این آیین با قدردانی از دست‌اندرکاران اجرای این طرح، بر ضرورت توسعه مدارس و مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی متناسب با ظرفیت و جایگاه جزیره کیش تأکید کرد.

بی‌نیاز با اشاره به اینکه چند سال پیش عملیات احداث این مدرسه آغاز شده بود، اظهار کرد: خوشحالیم پروژه‌هایی که آغاز می‌شوند، در زمان مقرر به نتیجه می‌رسند و امیدواریم طرح‌هایی که آغاز شده یا نیمه‌تمام هستند نیز با همت مسئولان به نتیجه برسند.

وی با تبریک آغاز سال تحصیلی و هم‌زمانی افتتاح این مدرسه با ایام هفته دفاع مقدس و میلاد امام حسن عسکری(ع)، افزود: افتتاح این مدرسه در چنین ایام پربرکتی ارزشمند است و این مناسبت را به مسئولان، فرهنگیان، دانش‌آموزان و همه حاضران تبریک می‌گویم.

امام جمعه کیش با اشاره به ظرفیت‌های این جزیره در حوزه‌های مختلف، گفت: جزیره کیش از امکانات ویژه‌ای در زمینه مراکز تجاری، گردشگری و خدمات رفاهی برخوردار است و این جزیره یک برند محسوب می‌شود؛ بنابراین شایسته است مراکز فرهنگی، دینی، مذهبی و علمی نیز متناسب با شأن و جایگاه کیش باشند.

بی‌نیاز ادامه داد: امیدواریم مدارس، مراکز علمی و فرهنگی جزیره کیش نیز به سطحی برسند که متناسب با جایگاه این جزیره باشد و همان‌گونه که در بخش‌های مختلف در سطح عالی قرار داریم، در حوزه مدارس و مراکز علمی و فرهنگی نیز در این جایگاه قرار بگیریم.

وی با اشاره به وضعیت موجود مدارس کیش تصریح کرد: متأسفانه وضعیت آموزش و پرورش و مدارس ما در حدی که شایسته جزیره کیش است، نیست و همچنان از نظر سرانه حضور دانش‌آموزان در مدارس با مشکل مواجه هستیم.

امام جمعه کیش خاطرنشان کرد: با طراحی‌هایی که انجام شده، امیدواریم مدارس جدید به‌تدریج افتتاح شوند و شرایط آموزشی جزیره به وضعیت استاندارد برسد و مدارس قدیمی نیز به مدارس جدید تبدیل شوند.

وی بر ضرورت ایجاد مجتمع‌های آموزشی مجهز، به‌روز و هوشمند تأکید کرد و گفت: باید بتوانیم مراکز فرهنگی، علمی و مدارس جزیره را در حد و شأن کیش داشته باشیم.

بی‌نیاز با اشاره به نقش مدارس و مراکز فرهنگی در تربیت نسل آینده، گفت: مدارس و مراکز فرهنگی اماکنی هستند که فرزندان ما را برای داشتن ویژگی‌های اخلاقی و اجتماعی تربیت می‌کنند و از این رو، ساخت چنین مجموعه‌هایی کاری ارزشمند و از مصادیق صدقه جاریه و باقیات صالحات است.

امام جمعه کیش در ادامه، یکی از درخواست‌های خود را ساماندهی مسئولیت اجتماعی سرمایه‌گذاران در جزیره عنوان کرد و گفت: ضمن تشکر از زحمات سازمان منطقه آزاد کیش و اهتمام این مجموعه به حوزه‌های فرهنگ، علم و سلامت، درخواست می‌کنیم برای ساماندهی مسئولیت اجتماعی سرمایه‌گذاران، با اولویت مراکز علمی، فرهنگی و سلامت، تدبیری اندیشیده شود.

وی افزود: لازم است مسئولیت اجتماعی به‌صورت کامل و به‌موقع انجام شود تا شاهد ارائه خدمات بهتر در حوزه خدمات عمومی در جزیره باشیم.

درخواست برای تقویت نیروی انسانی آموزش و پرورش

بی‌نیاز همچنین با تقدیر از حضور علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، از وزارت آموزش و پرورش و مجلس خواست برای جبران کمبود نیروی آموزشی در کیش اقدامات لازم را انجام دهند.

وی اظهار کرد: امیدواریم سهمیه بیشتری برای جذب معلمان اختصاص پیدا کند تا کسری نیروی انسانی آموزش و پرورش در جزیره کیش جبران شود.

امام جمعه کیش همچنین با اشاره به هزینه‌های بالای زندگی در جزیره گفت: هزینه‌های معیشت در کیش بسیار بالاست و لازم است ضوابط یا ضریبی برای حقوق و مزایا و معیشت معلمان در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: می‌توان با مصوبه قانونی یا اختصاص بخشی از درآمدهای سازمان منطقه آزاد کیش برای کمک به آموزش و پرورش، زمینه حمایت بیشتر از فرهنگیان را فراهم کرد.

بی‌نیاز تأکید کرد: هزینه‌های زندگی در کیش بالاست و درآمد فرهنگیان متناسب با شرایط این جزیره نیست؛ بنابراین مجلس، وزارت آموزش و پرورش و سازمان منطقه آزاد کیش باید برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان همکاری کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند، مدارس جدید در کیش افتتاح شود و تا سال آینده، سرانه استاندارد آموزش در جزیره محقق شود.